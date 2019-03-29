　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

動員54工兵群履帶式機動橋　高雄民安5號驗證災害應變

請按讚支持ETtoday新聞雲

高雄市民安5號演習　驗證災害應變能力

軍聞社／記者徐振威高雄報導

高雄市政府28日辦理108年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，由高雄市政府運用「動員、戰綜、防災」三合一會報聯合運作機制，模擬颱風、地震、火災等複合災害，由所屬局處、國軍、民間等73單位452人投入演練，強化各單位防災應變能力。

高雄民安5號演習區分兵棋推演及實兵演練兩階段，兵棋推演上午在高雄市消防局進行，下午則轉往台糖高雄物流園區實施實兵演練，希望透過各類演習過程，驗證各單位災害應變能力，精進救災能量。

高雄市民安5號演習　驗證災害應變能力

在實兵演練部分，課目包括「發布颱風警報」、「成立風災應變中心」、「河川水位警戒應變處置」、「土石流警戒預防及強制性撤離」、「河川潰堤、自主防災社區疏散撤離及抽水機調度預佈」、「重要經建設施維護」、「地震疏散」、「收容場所開設」、「建物倒塌人命搜救、大量傷病患醫療及火災搶救」、「工業管線氣體外洩暨毒性化學災害搶救」、「維生管線搶修及道路搶通」與「災後環境清理及災後危險建築評估」等12項，除運用各式救災車輛、直升機、無人飛行載具外，並動員海軍陸戰隊兩棲突擊車、54工兵群履帶式機動橋、39化兵群重型消毒車、農委會水土保持局土石流觀測車等救災機具，充分展現地方與中央政府合作無間，專業搶救的合作默契，發揮最佳之救災能量。

高雄市政府表示，希望藉由大規模複合災害演練，加強各救災單位連繫支援管道，確立民眾正確防救災觀念，並落實災前的準備、災中的應變及災後的復原工作，以防患未然建立安全高雄市。

高雄市民安5號演習　驗證災害應變能力

高雄市民安5號演習　驗證災害應變能力

ET快訊
「藥師情侶」波蘭留學懷孕！狂吞「32顆胃藥墮胎」女挺肚回台淚
韓國瑜返國怒了！回擊「賣台論」開嗆：召妓可以、招商犯法？
洗衣機吃襪子是真的！她拆開驚見「襪子山」傻眼　畫面曝嚇呆網

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

055艦亮相青島國際閱鑑式　挑戰美軍西太獨大地位

夥伴加油後可「追著別人打」　殲-15曝光數量增至38架

薛貞國案又3人收押　「最後一擊」苟桓銘哭了

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

房東案影響？　九把刀認「自大」坦言生日過得不快樂

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

投入5兆！大陸遭質疑軍費過高　陸國防部：尚未實現完全統一

特4營行軍邁入第16天　整齊隊形和卓蘭大橋結合展氣勢

動員54工兵群履帶式機動橋　高雄民安5號驗證災害應變

火災空中支援演練　CH-47SD直升機苗栗鯉魚潭水庫汲水

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

李燕《炮仔聲》領便當？　 陳冠霖這句話爆雷了！

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

愛紗恢單後首度露面　堅強笑容：我很努力振作起來

「不要輕言放棄，否則對不起自己」　孫協志.顏行書重現《MVP情人》經典PK

投入5兆！大陸遭質疑軍費過高　陸國防部：尚未實現完全統一

特4營行軍邁入第16天　整齊隊形和卓蘭大橋結合展氣勢

動員54工兵群履帶式機動橋　高雄民安5號驗證災害應變

火災空中支援演練　CH-47SD直升機苗栗鯉魚潭水庫汲水

剔除「辦公室將軍」　陸國防部：練兵先練將、強軍先強官

055艦亮相青島國際閱鑑式　挑戰美軍西太獨大地位

24架F-22「大象漫步」超壯觀！美軍阿拉斯加演習猛秀軍力

敘利亞：以色列發動空襲釀4死　敘防禦系統「擊落數枚飛彈」

美軍印太司令：一國兩制統一方案「不是兩岸共同意願」

模擬真實戰場景　CM11戰車行進間活動靶射擊

投入5兆！大陸遭質疑軍費過高　陸國防部：尚未實現完全統一

搶夢幻海島高端客　Club Med預計2021年拓展至20間頂級奢華飯店

大火延燒7小時！民眾送飯「手寫4個字♥」　消防員秒淚崩：被愛真好

芮塔歐拉：「在這個時代，女人可以做任何事」

館長：你崇拜的運動明星都在用藥　絕對是「阿館的10倍量」

胖男童站門口看其他人玩　Janet暖心「我們一起保護門」他笑開了

2艘「超10萬噸巨無霸船」爆相撞！船身切出驚天裂縫仍「神穩」...原因揭曉

LINE免費新貼圖「被塑膠」太潮！看嘸旋轉、咖啡話　8年級生崩潰：真的老了

劉結一夜宴蕭萬長　稱「要像服務大陸百姓那樣」造福台灣

「最美小龍女」深V洋裝超犯規！　「雪白酥胸＋深邃事業線」全網驚豔：太性感

太陽穴長「穿腦致命疔」！醫挖膿　炸10元大肉洞 網：像被子彈打到

軍武熱門新聞

055艦亮相挑戰美軍西太獨大地..

美軍24架F-22「大象漫步」..

剔除辦公室將軍　陸國防部：練兵..

特4營隊形和卓蘭大橋結合展氣勢

港媒：美軍艦穿越台海「不起任何..

中科院秀輕型巡防艦　火力擊沉驅..

美軍10年內退役11艘提康德羅..

國軍未來20年12項國艦國造計..

新一代國造戰機最快15年後量產

國軍步槍當火箭筒扛　網打臉：美..

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

高雄民安5號演習驗證災害應變

自製潛艇夢　還要繼續下去嗎？

美國南海備戰　三軍合練奪島戰術

更多熱門

相關新聞

特4營隊形和卓蘭大橋結合展氣勢

陸軍特戰指揮部特4營濱海要地行軍訓練已邁入第16天，28日行經卓蘭大橋，整齊的隊形與地形及橋樑相結合，氣勢磅礴萬千。

CH47SD直升機前往鯉魚潭水庫汲水

大陸國防部發言人：兩岸問題是內政

CM11戰車行進間活動靶射擊

幻象2000驚喜起降飛行迎輔大參訪

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

水泥封屍凶宅開價698萬　不到一天時間售出

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

39歲暖男11年養400孩子　嫩妹感動倒追

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J涉案　飛機上也在拍

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣

拚經濟被控賣台　韓國瑜：召妓可以、招商犯法？

周杰倫私訊提問　阿信答不出來急求救：遇到對手

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面