動員54工兵群履帶式機動橋　高雄民安5號驗證災害應變

軍聞社／記者徐振威高雄報導

高雄市政府28日辦理108年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，由高雄市政府運用「動員、戰綜、防災」三合一會報聯合運作機制，模擬颱風、地震、火災等複合災害，由所屬局處、國軍、民間等73單位452人投入演練，強化各單位防災應變能力。

高雄民安5號演習區分兵棋推演及實兵演練兩階段，兵棋推演上午在高雄市消防局進行，下午則轉往台糖高雄物流園區實施實兵演練，希望透過各類演習過程，驗證各單位災害應變能力，精進救災能量。

在實兵演練部分，課目包括「發布颱風警報」、「成立風災應變中心」、「河川水位警戒應變處置」、「土石流警戒預防及強制性撤離」、「河川潰堤、自主防災社區疏散撤離及抽水機調度預佈」、「重要經建設施維護」、「地震疏散」、「收容場所開設」、「建物倒塌人命搜救、大量傷病患醫療及火災搶救」、「工業管線氣體外洩暨毒性化學災害搶救」、「維生管線搶修及道路搶通」與「災後環境清理及災後危險建築評估」等12項，除運用各式救災車輛、直升機、無人飛行載具外，並動員海軍陸戰隊兩棲突擊車、54工兵群履帶式機動橋、39化兵群重型消毒車、農委會水土保持局土石流觀測車等救災機具，充分展現地方與中央政府合作無間，專業搶救的合作默契，發揮最佳之救災能量。

高雄市政府表示，希望藉由大規模複合災害演練，加強各救災單位連繫支援管道，確立民眾正確防救災觀念，並落實災前的準備、災中的應變及災後的復原工作，以防患未然建立安全高雄市。