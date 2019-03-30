美國企業獲准向沙國出售核能技術　爆發展核武疑慮

▲川普政府一直對沙烏地阿拉伯相當友好。圖為2017年川普訪問沙國時，跟王儲沙爾曼(左)的合影。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

正當美國承認以色列對戈蘭高地的主權、讓中東局勢變得更為緊繃之際，美國能源部周四(28日)又宣布：已經批准美國企業出售核能技術給沙烏地阿拉伯。

民主及共和兩黨議員都擔心，一旦未能有效監管核能技術的轉移過程，沙國可能藉此掌握研發核武的技術，到時候又將激怒伊朗。

能源部長裴利(Rick Perry)在當天出席參議院軍事委員會聽證會時，透露能源部自前年起已批准37項出售核能技術的申請，當中7個及2個申請分別來自沙國及約旦。有關公司取得當局批准後，可在完成興建核電廠協議前展開初步工作，但不得轉移核燃料、設備及零件。

裴利承諾美方不會允許沙國收集核燃料以研發核武，又說讓他真正感到真正憂慮的，是一旦美國拒絕跟沙國或約旦合作後，對方可能改為為向俄羅斯或中國尋求核能技術援助。

當被問及美國批准的時間是否在沙國異議分子卡紹吉遇害之後，裴利說：「我已不記得每一個細節」。另外，德國宣布延長對沙國武器禁運半年。直至今年9月底，但德國跟其他國家共同研發的武器不在禁止之列。

英國與法國稍早前批評，武器禁運讓他們無法向沙國出售與德國研發的武器。