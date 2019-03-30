名人私心愛牌House of Holland　蛇紋馬丁靴、標語上衣、顏色套裝打造最潮英式街頭風

女神卡卡Lady Gaga、新生代超模Kendall Jenner、剛和小賈斯汀Justin Biber結婚的超模Hailey Biber以及演出《冰與火之歌》一砲而紅的新生代演員Sophie Turner等，都是英倫潮流設計品牌House of Holland的愛用者，私下街拍穿搭都常看到她們身穿HOH，展現新一代的酷時尚。

其中最讓這些新生代喜愛的正式十足英倫風的個性靴和西裝套裝，House of Holland推出一系列飽和顏色西裝套裝，強調女性個性霸氣一面，而靴子部分又以動物紋路像是蛇紋，受到潮流名人喜愛。

House of Holland品牌設計師亨利荷蘭Henry Holland在2007年時裝周憑借「標語T恤」⼀舉成名。 和其他當紅設計師不同的是，他從未學習「fashion」或「design」時尚相關專業。那年，House of Holland登上倫敦時裝周的舞台，以鑲釘⽪熱褲、膝蓋鑲釘緊身⽜仔褲和迷你裙，展現俏⽪又個性的新鮮潮流感。最新系列於天貓奢品官方直營網站販售。

※編輯：Tiffany Leu | 來源：天貓奢品 |

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