NASA公布5顆土衛圖！　外型像極懸浮茶托和馬鈴薯

▲5顆小衛星Pan、Daphnis、Atlas、Pandora、Epimetheus。（圖／翻攝自NASA／JPL-Caltech）

國際中心／綜合報導

美國國家航太暨太空總署NASA太空船卡西尼號（Cassini）在2017年近距離觀測到土星環中的「5顆小衛星」，將於28日由天文學家、科學家首度將此發現詳細描述發表在美國「科學」（Science）期刊中，更將其形狀形容為「馬鈴薯」和「茶托」。

據ScienceDaily報導，卡西尼號圍繞土星探測長達13年，這項新研究為卡西尼號服役的最後一年，也就是2017年9月13日環繞在土星環間所蒐集的天體資料。研究發現的這5顆小衛星潘（Pan）、達夫涅斯（Daphnis）、阿特拉斯（Atlas）、潘朵拉（Pandora）和伊比米修斯（Epimetheus）直徑介於8至116公里之間，外型看起來就像是懸在半空的茶托或馬鈴薯。

這份研究報告已經證實了「土星環和衛星來自同一個天體」的這項理論，它們是因為受到某種「碰撞」而分離。NASA噴氣推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）行星天文學家布拉提（Bonnie Buratti）表示，「最大塊的碎片已經成為這些衛星的核心。隨著時間的推移，這些衛星持續聚集小碎塊，衛星上都是環系物質的堆積物。」

據報導，研究人員們特別關注於這5顆衛星的「年齡」問題，根據卡西尼號1月份發表的調查數據顯示，這些衛星們相較起來較年輕，介於1億到10億歲之間，但是，由不同的模型、研究方法，也會導致出各種不同答案。對此，布拉提也補充道，「科學從未清晰明確，你永遠不會得到最後的答案。」

