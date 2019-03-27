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「松山詭刀客」起底！想成為鄭捷　輔導長回憶：這孩子怪怪的…

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▲▼松山車站發生持刀男子追砍事件，所幸最後被台鐵站務員制伏。（圖／讀者提供）

▲松山車站發生持刀男子追砍乘客事件，最後被台鐵站務員制伏。（圖／讀者提供）

社會中心／綜合報導

台鐵松山車站27日上午發生揮刀事故，涉案的高姓男子案發前曾在臉書直播「要當下一個鄭捷」，詭異行徑令人不寒而慄。據悉高男落網後情緒不穩定，面對訊問也答非所問，警方請精神科醫師對其評估；另外，高男過去曾在金門服義務役，當年部隊中的輔導長回憶，「這孩子怪怪的」。

瀏覽高姓男子的臉書頁面，可發現他幾乎每天都會發文，不但經常提及「鄭捷案」，其餘內容則多次提到「惡魔」、「撒旦」等負面內容。在其中一次直播中，高男還手持一把水果刀在自己胸前比劃，聲稱是在「訓練自殺」。

除此之外，高男也曾放上醫院精神科的藥袋，或宣告「『鄭捷』也是『神經病』喔。小心『神經病』也會『殺人』喔。而且是『莫名奇妙』的『殺人』喔。哈哈哈…哈哈哈…」等各種詭異負面言論。

事發前不久，高男搭乘台鐵區間車時也曾打開手機直播，並不時對著鏡頭發出詭異笑聲，最後還大喊「我要當下一個鄭捷」。列車停靠松山站時，高男拿出尖刀追逐女乘客下車，突然又坐在月台樓梯上念念有詞。一名路過旅客見義勇為，先用背包將男子手上的尖刀打掉，台鐵人員再上前奪刀壓制。警方到場後，將高男帶回偵訊。

高男接受警方偵訊時表情茫然，對警方問題均答非所問，甚至還對警察說「你是朋友」，讓警方懷疑他精神狀況異常，商請精神科醫師進一步鑑定。警方訊後，於晚間將高嫌依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

據悉，高男平時住在桃園市桃園區一棟老舊公寓，與父母和妹妹同住。鄰居表示，印象中高男沒有工作，平常會在社區進出，但很少與人打招呼，彷彿活在自己的世界，有時也會喃喃自語，「平常就怪怪的」。

根據《蘋果日報》報導，高男6年前曾在金門服1年義務役，當年部隊中的輔導長透露高男當年總是一個人靜靜躲在角落，問他話時他眼神飄忽，答話結結巴巴、語無倫次。輔導長曾建議他到醫院鑑定後辦理停役，但高男仍堅持要服完兵役。

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