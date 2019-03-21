帥炸了！ETtoday「HUG n RAP全國饒舌創作大賽票選」火熱登場！

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史上最炸的ETtoday「HUG n RAP全國饒舌創作大賽票選」現正炸翻登場！來自全國各大學最強Rapper齊聚一堂一決高下，現在你不但可以投票給支持的選手，還有機會把CREATION絕版運動毛巾、500元7-11購物金等限量好禮抽回家唷！

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由《ETtoday新聞雲》獨家與國立臺灣師範大學共同舉辦的「HUG n RAP全國饒舌創作大賽票選」，湧入全台灣各大學最強Rapper們爭先參賽，並紛紛表示準備一整年就為了這一刻！誓言進入比賽殿堂廝殺奪冠！高手雲集到底誰能出線?你的這一票將影響比賽結果喔！

本屆共計24組選手參加這次的比賽，包括去年首次參賽就一舉拿下冠軍的聖約翰科技大學，今年依然來勢洶洶，是否能延續去年的奪冠紀錄呢？讓我們繼續看下去！輔英科技大學這次的參賽影片不但將饒舌結合嘉義在地旅遊景點跟夜市、連最著名的嘉義火雞肉飯也一同入鏡；國立臺灣師範大學這次的參賽作品「FACE UP」更是精銳盡出，以外景為主拍攝出專業水準的影片，服裝跟排場也讓許多看過的網友大表驚艷！

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台灣的嘻哈新文化需要你的支持，年輕人出頭天的機會就靠你手上的關鍵票！

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只要下載《ETtoday新聞雲》App並登入會員，每人每天都可投1票給你喜歡的選手，還有機會把CREATION絕版運動毛巾、500元7-11購物金限量好禮回家唷！每天都可投24票，投越多票中獎機會越高喔！

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● 活動時間：

2019年3月21日（星期四）至4月1日（星期一）23:59止

● 活動辦法：

1. 登入《ETtoday新聞雲》App會員→點選側欄「HUG n RAP全國饒舌創作大賽」→投給所有你支持隊伍→即可獲得抽獎資格。

2. 每人每日上限24票，每天登入投票，投越多中獎機會越高。

你還在等什麼？快來下載《ETtoday新聞雲》App一起投票抽大獎！

=====簡單步驟！投票搶抽好禮===

下載App投票就有機會抽好禮

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◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App並登入會員，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「HUG n RAP全國饒舌創作大賽」投票抽好禮！

◎ 抽獎及公告：

1. 4/10抽出得獎名單並公布，且活動小組將會以手機簡訊通知，請務必完整填寫會員資料並確認手機號碼及E-mail正確及有效。

2. 主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

