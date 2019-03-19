印度四層樓商場突然倒塌　至少2屍挖出…還有100多人受困！

▲印度南部一間商場突然坍塌，至少百餘人受困。（圖／翻攝自《德干先鋒報》）



國際中心／綜合報導

印度南部卡納塔克邦（Karnataka）一棟正在興建中的四層樓綜合商場19日突然倒塌，造成超過百人受困瓦礫堆中。當地媒體報導，至少已經造成2人死亡，超過200名警消人員正在現場搶救中。

根據《德干前鋒報》（Deccan Herald）報導，事件發生在卡納塔卡邦達瓦德（Dharwad）新巴士站附近，受困者大多是在工地工作的建築工人。當局表示，至少要4個小時才能完全清除碎片，而建築坍塌的原因目前仍不清楚。

報導指出，稍早前已有大約20人順利被救出，緊急送往醫院救治，但隨著大批民眾逐漸聚集在事發現場圍觀，阻礙搜救進度。另據新德里電視台（NDTV）報導，這棟商場自兩年前開始進行工程，一樓、二樓目前約有60間各式商店營業，據傳坍塌發生時，約有150人在商店內。