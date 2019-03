印度四層樓商場突然倒塌　至少2屍挖出…還有100多人受困！

▲印度南部一間商場突然坍塌,至少百餘人受困。(圖/翻攝自《德干先鋒報》)



國際中心/綜合報導

印度南部卡納塔克邦(Karnataka)一棟正在興建中的四層樓綜合商場19日突然倒塌,造成超過百人受困瓦礫堆中。當地媒體報導,至少已經造成2人死亡,超過200名警消人員正在現場搶救中。

根據《德干前鋒報》(Deccan Herald)報導,事件發生在卡納塔卡邦達瓦德(Dharwad)新巴士站附近,受困者大多是在工地工作的建築工人。當局表示,至少要4個小時才能完全清除碎片,而建築坍塌的原因目前仍不清楚。

報導指出,稍早前已有大約20人順利被救出,緊急送往醫院救治,但隨著大批民眾逐漸聚集在事發現場圍觀,阻礙搜救進度。另據新德里電視台(NDTV)報導,這棟商場自兩年前開始進行工程,一樓、二樓目前約有60間各式商店營業,據傳坍塌發生時,約有150人在商店內。

The site of the collapsed under-construction mall in #Dharwad. Excavators have been brought in to go through the rubble to locate the trapped people. pic.twitter.com/GPJ473FslE