影／山西臨汾4層樓房坍塌樓埋20多人　已救出13人發現2遺體

記者馬叔安／綜合報導

山西省臨汾市鄉寧縣棗嶺鄉衛生院在15日下午5點多，一動4層家屬樓發生倒塌，該工作人員表示，初步估計該家屬樓內「有20多號人」，已經有部分人員被救出，目前倒塌樓房內仍有人員被困，救援還在繼續之中。同時，鄉寧縣公安消防大隊工作人員表示，現在正在派警力進行救援。

▲坍塌現場。（圖／翻攝自《新京報》）

據指出，公安武警、應急救援、醫療衛生、自然資源等部門已投入600餘人的救援力量。截至15日22時50分，共搜救出13人，發現2具遺體，初步核實尚有17人失聯，目前，搜救工作仍在緊張進行。山西省調集的專業力量和救援醫護人員正在趕往災害現場。

《新京報》指出，目前應急管理部副部長付建華已經到達現場指導應急救援處置工作。

大陸應急管理部網站指出，截至16日8時，臨汾、運城、太原、晉中、長治等5個消防救援支隊46輛消防車、247名消防指戰員、12條搜救犬、17台生命探測儀在現場持續開展搜救。

▲應急管理部副部長付建華到現場指揮。（圖／翻攝自中華人民共和國應急管理部網站）

當地26名礦山救援隊員、臨汾市藍天救援隊也到達現場協助救援。國家礦山救援平頂山隊、韓城礦業公司救護大隊、霍州煤電集團礦山救護大隊已做好出動準備。