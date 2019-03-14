壞沙發洩婚外情！金牌跆拳教練遭爆偷腥　親友無奈曝「婚變主因」

▲金牌教練搭上賓士女，爆出婚外情風波。（圖／突發中心翻攝）

社會中心／綜合報導

在新北市土城經營跆拳道館的「金牌教練」遭妻子爆料偷腥，不但與小三「搖」到道館沙發壞掉，還發現教練搭上一名「賓士女」的座車，怒告2人妨害家庭；教練的親友也透露，夫妻2人結縭5年，但婚後卻遲遲沒有孩子，婆家甚至還為此自掏腰包買了上萬元補品求孫，但媳婦卻都不吃，懷疑這可能是夫妻兩人感情破裂的主因。

教練妻子控訴，她與丈夫結婚5年，雖然夫妻間偶有爭吵，但為了維繫感情，仍然努力磨合，並一起在土城經營跆拳道館，由丈夫擔任總教練，因培訓出的選手比賽屢屢奪得金牌，丈夫也因此於2015年起連續3年獲選新北市「金牌教練」。

但原本看似幸福美滿的婚姻生活，卻在2019年初逐漸變了調。教練妻子表示，1月時曾有好友告知「有個女人開賓士接送你丈夫」；起初她還不以為意，但卻逐漸地發現丈夫行蹤詭秘，開始出現晚歸、交代不清去哪裡，她這才開始起疑。

2月中旬，教練妻子發現道館內的沙發突然毀損，一開始還以為是年紀小的學員頑皮弄壞，但經調閱監視器畫面後，赫見是丈夫與小三在沙發上偷歡「搖壞」，當下氣到險些昏厥，憤而蒐證並提告2人妨害家庭。

教練到案時表示，早在結婚前就已經透過網路認識該名「賓士女」，但2人從未見過面，直到近日與妻子感情生變，2人分居後才因緣際會再度與賓士女搭上線；教練也承認，2人確實有私下幽會、也有在道館內發生親密行為，但卻堅稱2人並無交往，「不能算是外遇行為！」由於教練已經坦承與小三發生性關係，警方後續也將再通知費女到案釐清。

根據《自由報導》，教練的親友得知外遇風暴後也頻頻替他喊冤，私下透露其時婆家相當疼惜這個媳婦，但2人結婚5年卻遲遲未能有孩子，因此焦急的公公不斷介紹媳婦看醫生，甚至還自費1萬多元購入補品求孫，但媳婦卻都毫不領情，可能因此導致夫妻倆感情破裂；親友也無奈勸道，如果夫妻2人無法再相處下去，就應該好聚好散，而不是把家務事鬧得舉國皆知。