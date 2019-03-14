民進黨總統初選下週登記　參選先繳500萬元

圖文／鏡週刊



民進黨總統黨內初選下週一（18日）至週五（22日）進行領表及登記作業，民進黨中執會今（13日）通過登記費用比照上屆不收取保證金，收取登記費400萬元以及民調費用100萬元。也就是說，要登記參選要先繳交500萬元。

民進黨發言人李明俐會後轉述指出，若登記參選後經中執會協調撤回登記、退選，可退還3分之2登記費；民調費部分，若同額競選則全額退還100萬元，若有2人以上登記但在民調前有人撤回登記或退選則退還民調費3分之2，若執行協調民調撤回登記或退選後成為同額競選則退還3分之1。

另外，依民進黨「公職候選人提名條例」及「公職候選人提名條例施行細則」規定，民進黨黨員需入黨連續滿2年始得登記為本黨提名的候選人。但因明年選舉投票日尚未決定，預估在明年1月投票，因此決議於2017年12月31日前入黨者就可參選。

由於已表態爭取連任的總統蔡英文下週四（21日）將出訪大洋洲邦交國，據了解，雖然蔡哪一天登記尚未定案，但目前以19、20日的可能性最高。

另外，前總統陳水扁日前透過臉書「新勇哥物語」發文表示：「蔡英文百分之百會在3/22成為總統候選人。」黨內人士透露，扁應該已徵詢過黨內傳言可能參選的賴清德等人無意參選，才會如此篤定地發言。而小英選在登記當週出訪，也顯示她對黨內初選出線信心滿滿。



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