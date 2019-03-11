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贈票／看星光雲App送你跟LINE FRIENDS一起世界巡迴！

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App小組／活動報導

受到全台灣大人小孩都喜愛的LINE熊大、兔兔舉辦展覽啦！在108年4月7日以前，『LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅』展覽在華山文創園區登場，現在只要下載《ETtoday星光雲App》，就有機會獲得『LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅』門票兩張，數量有限還不快來參加抽獎！

LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅

這次快跟著熊大機長一起帶領兔兔、莎莉遨遊全世界，全展場有20組超大型公仔換上新裝出現在各展區，與你一同遊歷在世界各地。還有近四公尺高的超級熊大會現身在耶誕廣場，讓你與他一同拍個過癮！而這次展覽既然是要世界巡迴之旅，少不了的東西當然就是護照啦～本次推出的展場護照，在展場每區都有紀念章可以蓋章做紀念，讓你為這次旅程留下美好的回憶喔！

►►點我下載App，跟著LINE FRIENDS一起去世界巡迴之旅~

請繼續往下閱讀...

除了參觀展覽本身外，這次展覽有全新製作的展場限定商品，只有在展區的特展商店才買的到！另外還有隱藏版的互動體驗內容不公開，通通等著你到現場探索喔！

【活動資訊】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2：
啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「點我抽LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅 入場資格」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月11日至3月14日23:00止
◎得獎獎項：《LINE FRIENDS WORLD TOUR: 世界巡迴之旅》門票2張。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

►►點我下載App，跟著LINE FRIENDS一起去世界巡迴之旅

【展覽介紹】

「LINE FRIENDS：世界巡迴之旅」特展將於12月25日聖誕節期間，在台北華山1914文創園區盛大開幕！歡迎每一位旅客搭乘熊大航空，跟隨「LINE FRIENDS：世界巡迴之旅」遊歷世界最美風景！這裡的特色展區包含熊大航空機艙、世界入境大廳、航空機艙、北極極光村、埃及獅身像、日本櫻花情人橋、歐洲聖誕廣場及美國牛仔部落，更有20組超大型公仔、近4米高的Mega Brown重磅登場，每一處都非常適合打卡拍照！另外，你還可以在特展商店購買喜歡的LINE FRIENDS玩偶，探索隱藏版的互動體驗等。別忘了最具特色的展場護照，展場將有紀念章可供蓋章，一起為LINE FRIENDS之旅留存下美好記憶吧！

►►點我下載App，跟著LINE FRIENDS一起去世界巡迴之旅

ET快訊
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4大場所7月起禁供塑膠吸管！「先外帶再內用」可逃過6千元

關鍵字：App活動,App行銷,app支線,LINE FRIENDS世界巡迴之旅,line

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