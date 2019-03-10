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投資地產一旦漏說房屋......小心住火、居家綜合險會拒賠

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▲▼ 新店房地產 。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾在房地產投資度仍有加溫之勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者李蕙璇／台北報導

隨著房屋代租代管產業加溫趨勢，仍有許多民眾買屋自用之外，也做為投資標的物當起包租公包租婆。資深保險業務員就表示，隨著民眾的財產管理風險意識漸升，對於居家綜合保險的保單商品詢問度也增加，但要提醒投保前務必詳實告知其使用狀況，避免發生事故時遭到低賠或是拒賠。

產險界知名、綽號「布老師」的華瀚保險經紀人公司李逸文表示，經常受邀到業務員通路為同業講解保單商品。對於目前多家產險公司主打「居家綜合保險」，透過業務員及媒體報導等，增加民眾對於住宅火災、地震等的財物風險管理，他說確實讓許多屋主詢問度提高。

但他也不諱言地說，投保戶雖仍以向銀行貸款戶的自用屋主較多，但是這幾年因為仍傳出地震、淹水等災情，屋齡較久的中古屋自用戶屋主的詢問度及購買率也有所增加，只是幅度不大，成長緩慢。

其中，也有些是投資房屋的包租公、包租婆來詢問，當一整層或是整棟建築物隔成許多套房等，分租給不同民眾或是家庭使用，可否為出租的房屋購買居家綜合保險。李逸文說，當然可以，只是產險公司可能會考慮非自用的情況之下，有可能增加危險性，而增加保險費。

李逸文也還提醒，由於保險理賠範圍是限投保的屋主的動產（譬如家具、家電等）與建築標的物，而若屋內有隔間隔套出租，會有租用人的私人物品，便須要在買保險時確認哪些物品是屋主的，避免發生相關理賠事故緣由時，而產生爭議，請屋主們多加留意。

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關鍵字：包租公,包租婆,房屋,隔套,隔間,出租,投資,自用,住火險,拒賠,據實告知,住宅火災地震險,銀行貸款

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