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智慧財產權意識升　陸人大代表耿福能：不能只保護商標

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▲▼大陸全國人大代表、好醫生藥業集團董事長耿福能。（圖／中新社）

▲耿福能談智慧財產權「保護」問題。（圖／中新社）

記者吳易達／綜合報導

隨著大陸經濟的成長，越來越多的企業更加重視品牌效益與品牌保護，對此大陸全國人大代表、好醫生藥業集團董事長耿福能在2019年兩會前重點關注了，保護知識產權（智慧財產權）、保護品牌等「軟實力」領域，「保護知識產權，不僅僅是保護形象符號，更應該保護圍繞著商標和品牌的整個生態鏈」。

隨著社會大眾對知識產權保護的重視，相關訴訟案件也越來越多，耿福能認為，商標首先是一種符號，初始功能為表現產品出處，代表商品聲譽，而隨著商標的市場使用，經營者在商標上的投資逐步增加，商標開始成為一種獨立的財產、交易對象，而且價值會遠遠大於商品本身的價值。

▲▼商標,oppo。（圖／維基百科）

▲商標是一種無形的巨大資產。（圖／維基百科）

耿福能表示，經過市場競爭的洗禮，商標已經成為企業無形的資產，重要性與日俱增，是一種無形的巨大財富，但也非常容易遭受侵害；有個別企業和個人利用現有顯赫商標的品牌價值，「搭便車」故意複製、模仿他人已在中國註冊的顯赫商標謀取暴利；或有不法份子利用政策漏洞，「搶註商標」將他人的顯赫商標作為企業名稱使用，是嚴重侵害別人企業資產的行為。

當今世界發達國家20%的強勢品牌占據著80%的市場份額，耿福能認為，在經濟領域，商標品牌就是企業的金山銀山，目前中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，望未來能激發出更多自主商標品牌。

最後，就「知識產權保護」議題，耿福能指出，從一定意義上來說，經濟高質量發展就是品牌發展，國家或地方經濟要高質量發展，就「必須加大知識產權生態鏈和品牌的保護」。

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關鍵字：知識產權,智慧財產權,品牌,品牌保護,耿福能,人大,好醫生藥業集團,人大代表

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