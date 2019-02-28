抽到53萬汽車！他爽到整晚睡不著　「漏看4個字」獎品神逆轉哭了

▲重慶一名男子抽到新車大獎。（圖／CFP、翻攝自重慶廣電）

大陸中心／綜合報導

大陸重慶市一名秦姓男子2月初用手機參加抽獎活動，發現自己抽到了一輛新車大獎，他樂得到處向家人朋友炫耀分享，甚至興奮到整晚睡不著。沒想到領獎當天，他拿到手的並不是車鑰匙，而是洗車服務，結局神逆轉讓他都看傻眼了。

根據《新京報》報導，秦男1日晚上到重慶縣城的忠州廣場上參加一場聯歡晚會，用手機參加「英仕傑文化傳媒」舉辦的轉盤抽獎活動，特等大獎是一輛價值人民幣11萬6000元（約新台幣53萬元）的「哈弗汽車」（HAVAL，中國國產車），抽獎頁面是一個大轉盤。

秦男頗心動，於是按下手機，畫面上真的出現了中獎字樣，在「我的獎品」這一欄位寫著「哈弗汽車一輛」。他趕緊將中獎頁面截圖，還到處向親朋好友炫耀自己的好運氣。兌獎的前一晚，秦男興奮到睡不著，想到即將要領到一台免費的新車就忍不住偷笑。

▲▼沒想到領獎時竟然神逆轉。（圖／翻攝自重慶廣電）

沒想到秦男隔天到場領獎時，主辦單位竟然沒改他車鑰匙，還告訴他：「汽車大獎已經被別人領了。」秦男能領取的獎品是一罐豆腐乳，「秦先生中的大獎，不是汽車一輛，而是『洗車服務』一次；理由是中獎頁面中，兌獎說明寫了『僅含服務』4個字。真正大獎已經被其他人領走了。」秦男聽完解釋後相當氣憤，完全無法接受。

抽獎公告上的獎品根本就沒有寫「洗車服務」的字樣，但主辦單位仍堅持秦男中的就是一次性的洗車服務。秦男疑惑，那為什麼中獎頁面上的洗車服務，又變成一罐豆腐乳？主辦單位解釋，秦男一共「中了兩次獎」，一次是洗車服務，一次是豆腐乳。

對此，律師認為，商家憑藉中獎說明中「僅含服務」幾個字，就說秦男中的不是汽車大獎，這一說法很難讓人信服。律師建議，秦男可以向當地市場監管部門投訴，或者通過法律訴訟，來解決此事。當地工商所工作人員表示，他們目前已經接到了反映，正在對此事展開調查。

▲「哈弗汽車」（HAVAL，中國國產車）。示意圖。（圖／CFP）