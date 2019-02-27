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廉政專刊財產申報曝光！高志鵬去年基隆買房　李鴻鈞負債上億

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圖文／鏡週刊

監察院今（27日）公布最新一期廉政專刊，包括多位立委財產申報資料。其中，去年底因入獄遭解職的民進黨前立委高志鵬去年在基隆市仁愛區耗資3300萬元購買新房，其中2500萬元是靠貸款。

高志鵬共申報土地14筆、建物18筆，他的存款僅剩130萬362元，另有保單5筆、債務高達4421萬9,184元，其中去年包括房貸就增加了2628萬餘元。

去年因案遭解職立委的高志鵬，也名列監院最新公布財產申報中，去年多了一處基隆房產，債務也多了2千多萬元。

親民黨團總召李鴻鈞申報土地35筆、建物40筆、汽車3輛、存款997萬3,672元、股票352萬2,420元、其他財產193萬5,687元另有保單5筆及事業投資200萬元，不過他背負債務高達1億5709萬1,893元，相當驚人。

而民進黨團總召柯建銘的債務也相當龐大，他申報土地1筆、建物4筆、汽車2輛、存款160萬9,670元、股票52萬餘元及保單4筆，債務高達5007萬4,624元，其中包括去年8月新增其妻子林道春向柯姓友人借款的230萬元。

本次申報資料中，身價最高的是親民黨立委陳怡潔，他申報土地15筆、建物5筆、汽車1輛、存款529萬5,075元、有價證券價值高達5882萬2,840元，還有保單6筆、事業投資130萬元。她雖背負房貸1590萬餘元，但她的債權高達4億8336萬2,058元。

即將卸任時代力量主席的立委黃國昌申報土地15筆、建物8筆、汽車2輛、存款142萬8,965元、有價證券130萬餘元、其他財產331萬元，其中包括黃國昌價值25萬元的手錶1只、妻子高翔申報價值20萬元的婚戒1只、還有價值150萬元的鑽戒1只。夫妻另有保單4筆，背負房貸1315萬5,724元。

時代力量立委黃國昌在最新一期廉政專刊申報中，夫妻尚背負房貸1315萬5,724元。

時代力量立委林昶佐與妻子閃靈樂團團長Doris名下共有土地3筆、建物3筆、存款1022萬7,183元、股票3萬餘元、保單5筆、事業投資92萬元。民進黨立委段宜康申報土地4筆、建物3筆、存款1434萬0,779元、有價證券431萬3,270元、保單4筆。

無黨籍立委趙正宇的妻子去年10月在桃園市區購買價值2590萬元新房，不過並無背負任何房貸。民進黨立委蘇巧慧去年3月購置價值161萬餘元的TOYOTA新車。

國民黨立委呂玉玲申報土地24筆、建物8筆、汽車1輛、存款427萬0,572元、有價證券467萬6,423元、保單20筆、債務923萬2,921元；國民黨立委羅明才申報土地4筆、建物5筆、存款1208萬7,637元、有價證券291萬5469元、其他財產14萬餘元，另有保單8筆、債務1200萬元。


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