光華高中南北勇奪燈王　讓全台亮晶晶

▲台南市光華高中南北參賽都霸氣勇奪「燈王」，成為今年光彩奪目的大贏家，讓傳統工藝技藝得以傳承。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市光華高中參加高中職組創意花燈競賽成績光采亮眼，台灣燈會以「屏東風情」第6年拿下高中職組燈王，台北燈會則以「家和圓滿‧豬事吉祥如意」參加高中職組大型主題燈座，連續坐穩9年燈王，今年光華高中南北參賽都霸氣的勇奪「燈王」，成為今年光彩奪目的大贏家，讓傳統工藝技藝得以傳承。



指導老師王耀騰，帶領光華多媒體設計科學生共同參與，由三年級甫獲得全國商業類技藝競賽商業廣告團體組第12名的選手黃育萱和張雅棋負責設計彩稿。通過初稿徵選後，再由吳柏叡和蕭升斌以精準的手作造型能力操作骨架，使栩栩如生的小豬大豬，都能維妙維肖的展現風華。

接著二年級學生結合色彩原理的專業配色，帶領一年級的學弟妹共同參與，進而完成台灣燈會、台北燈節南北兩地的大型花燈作品，企圖以「工藝達人」的「師徒制」，開創複合式媒材的新境界。

今年是豬年，學生們運用生肖的特性做出各種造型小豬來營造豬年歡樂喜氣，再加上台灣燈會在屏東，所以增加在地的黑鮪魚、水果等特產來豐富屏東的美。而台北燈會則以陽明山為場域，藉由青蛙、螳螂等多種動物使得台北的後花園充滿幸福的樂章。



校長張淑霞表示，今年學生所製作的大型花燈突破以往靜態形式，增加了花燈旋轉的功能，讓會「動」的花燈結合在地產業、環保生態保護、以及技藝文化，發展校本多元性、創意性的特色。除此之外，這些競賽獎金並提供參與同學3月赴日本參加動漫技能研習的旅費，希望在地文化結合國際視野共同培育學生成為創意、創藝、前瞻的設計人才。