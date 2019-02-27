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日推「拔白髮」門市....半小時千元拔200根　網嘆：拔完就禿了

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▲ 只要半小時，店員就能拔除大約200根白髮 。（圖／翻攝shiraganuki推特）

國際中心／綜合報導

許多人都有著「白頭髮越長越多」的困擾，不希望因此就被人說「老」，更為了能繼續維持一頭美麗秀髮，往往都會選擇將它拔掉或染色。日本東京就開設了一間「拔白髮專門店」（白髪抜き本舗），特地為了那些想告別白頭髮的民眾所設計，只要支付3980日元（約新台幣1100元），半小時內就能馬上拔掉200根白髮。這間店在推特馬上引起了網友熱議，更有人貼出自己親身體驗後的「成果」，讓人大讚「技術真的快、狠、準」。

根據朝日新聞報導，這間名為shiraganuki main store的「拔白髮專門店」在去年9月開幕，地址位於東京的赤羽JR站附近。店長高見澤豪提到，之所以設立這間店，主要是因為自己年紀輕輕就有著白頭髮的困擾，有一天心血來潮，想在網路上搜尋看看有沒有專門拔除白頭髮的服務，能夠幫他一次清理掉頭頂上的這些麻煩。不過，搜了好一陣子都沒有找到類似的服務，讓他相當遺憾。

高見澤豪相信，肯定有許多人都跟自己有著一樣的困擾，希望能讓自己看起來更年輕，但又不想染髮，或是身體狀況不允許染髮，「我們經常都能看到不少人去美容院把白髮染色，但好像從來沒有人想過要找人要把它們拔掉，不是嗎？」為此，他決定專門開設一間替人「拔除白髮」的店家。

▲ 服務人員拿鑷子，細心將顧客白頭髮一一挑出、拔除。（圖／翻攝自Facebook／白髪抜き本舗）

「拔白髮專門店」在官網上寫到，「這一根根的白髮雖然還不至於帶給你巨大的壓力，但是你必須承認，它們還是有些煩人。想要自己動手拔卻擔心準備不周、拔不乾淨；想拜託別人幫忙，卻又難以開口。因此，我們決定開一間店，專門為各位去除白髮煩惱！」

顧客上門後，店員會謹慎地拿鑷子幫忙拔白髮，一邊用手機紀錄下拔掉的白髮數量，正常半小時的消費時間，就能夠拔除約200根的白髮，等於1分鐘就能拔掉6、7根，效率相當驚人。更神奇的是，這些受過訓練的店員還能夠精準的「迴避」黑頭髮，不會有黑髮落地。在整個服務過程中，顧客也不會感受到疼痛或是任何的不適，手法俐落之餘，力道也拿捏的剛剛好。

▲ 店員一邊拔白髮，一邊還會用手機計算拔除的數量 。（圖／翻攝shiraganuki推特）

拔完頭髮之後，高見澤豪也會在推特以不具名的方式上傳每日的顧客服務情況，「感謝您從葛西站專程遠道而來。今天消費一個小時，總共從您的頭頂和後腦勺拔掉了400根白髮！」

目前「拔白髮專門店」已經營運了近半年，會到店裡來消費的客人以男性為主，佔70%左右。高見澤豪提到，雖然現在的營業狀況仍處於有些虧損的狀態，但平均一天會有4、5個顧客，也還算過得去。而且有些人在得知有這麼一間店存在之後，會專程遠從大阪、名古屋、福岡等地趕過來拔白髮，因此，只要還有1個客人願意來，那麼這個店就會繼續開下去。

▲ 高見澤豪會將每日的服務狀況發佈到推特上 。（圖／翻攝shiraganuki推特）

許多網友得知這間店後，紛紛在下方留言，「一次拔掉這麼多頭髮，難道不會禿頭嗎？」、「我…恐怕不行去，因為我也沒這麼多頭髮可以拔了…」、「好特別哦，我想試試看」、「不考慮多開幾間分店嗎，東京真的太遠了」。另外，也有人貼出自己親身體驗後，被拔除的白髮照，大讚「技術真的不錯，幾乎沒什麼感覺，白頭髮就全部不見了」

▼ 「拔白髮專門店」位於東京赤羽，吸引不少來自全國各地的的顧客遠道而來 。（圖／翻攝自Facebook／白髪抜き本舗）

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關鍵字：白頭髮,拔白髮專門店,白髪抜き本舗,東京,高見澤豪

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