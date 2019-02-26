下田驚見「化石級」怪物！鑽土探頭張嘴...2排人齒　她秒驚呆嚇尿

▲「化石級」的人齒怪物出現在田裡。（圖／翻攝自Maria Julia Candotti臉書，下同。）

國際中心／綜合報導

阿根廷一名女子在田裡的泥土上意外發現一隻超奇特的生物，只見牠張嘴後兩排明顯的牙齒就像人類一般，讓她嚇得PO網。不少網友看到照片後提到，「比許多人的牙齒都還要完整」「這生物太恐怖了」「這該不會可以用來人類植牙？」「牠是素食主義者」。

根據《每日郵報》報導，一名阿根廷女子瑪麗亞（Maria Julia Candotti）17日在臉書上PO出3張超驚人的圖片提到，「完全不知道這是什麼東西，感覺是跟著河流的水流到田裡」。他還提到，自己是第2次看見這驚悚的生物。

經過了解之後，發現這「人齒怪物」是美洲肺魚（South American lungfish），平常生活在南美洲的靜水當中，體長可以到1.25公尺，當旱季水乾涸時，它還會鑽到泥中正常生存。科學家史考拉波帝（Pablo Scarabotti）說到，這肺魚會在泥地中興建巢穴，藏身在裡面，在其中待2、3年都不是問題。

據悉，肺魚發跡更早於腔棘魚，被人譽為「古代魚中的古代魚」。美洲肺魚通常只在巴拉圭的慢速河流域出現，因此較南部的阿根廷很少人知動這種魚類。幼年美洲肺魚以吃昆蟲或蝸牛維生，但到了成年之後就會變成雜食性，食物以螃蟹蝸牛為主，也會吃蝦和藻類，並用牙齒粉碎食物。

網友看到畫面之後不禁紛紛留言，「太恐怖了，牠會需要看牙醫嗎」「感覺比現在很多人的牙齒還要完整」「竟然還有人類一般的牙齒」「牠感覺就像是吃素的」「這生物太恐怖了」「這該不會可以用來人類植牙吧」。