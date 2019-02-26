　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

下田驚見「化石級」怪物！鑽土探頭張嘴...2排人齒　她秒驚呆嚇尿

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「化石級」美洲肺魚。（圖／翻攝自Maria Julia Candotti臉書）

▲「化石級」的人齒怪物出現在田裡。（圖／翻攝自Maria Julia Candotti臉書，下同。）

國際中心／綜合報導

阿根廷一名女子在田裡的泥土上意外發現一隻超奇特的生物，只見牠張嘴後兩排明顯的牙齒就像人類一般，讓她嚇得PO網。不少網友看到照片後提到，「比許多人的牙齒都還要完整」「這生物太恐怖了」「這該不會可以用來人類植牙？」「牠是素食主義者」。

根據《每日郵報》報導，一名阿根廷女子瑪麗亞（Maria Julia Candotti）17日在臉書上PO出3張超驚人的圖片提到，「完全不知道這是什麼東西，感覺是跟著河流的水流到田裡」。他還提到，自己是第2次看見這驚悚的生物。

▲▼「化石級」美洲肺魚。（圖／翻攝自Maria Julia Candotti臉書）

經過了解之後，發現這「人齒怪物」是美洲肺魚（South American lungfish），平常生活在南美洲的靜水當中，體長可以到1.25公尺，當旱季水乾涸時，它還會鑽到泥中正常生存。科學家史考拉波帝（Pablo Scarabotti）說到，這肺魚會在泥地中興建巢穴，藏身在裡面，在其中待2、3年都不是問題。

據悉，肺魚發跡更早於腔棘魚，被人譽為「古代魚中的古代魚」。美洲肺魚通常只在巴拉圭的慢速河流域出現，因此較南部的阿根廷很少人知動這種魚類。幼年美洲肺魚以吃昆蟲或蝸牛維生，但到了成年之後就會變成雜食性，食物以螃蟹蝸牛為主，也會吃蝦和藻類，並用牙齒粉碎食物。

網友看到畫面之後不禁紛紛留言，「太恐怖了，牠會需要看牙醫嗎」「感覺比現在很多人的牙齒還要完整」「竟然還有人類一般的牙齒」「牠感覺就像是吃素的」「這生物太恐怖了」「這該不會可以用來人類植牙吧」。

▲▼「化石級」美洲肺魚。（圖／翻攝自Maria Julia Candotti臉書）

ET快訊
臉好油＝慾望強！渣男專屬「7好色面相」　妳都遇到哪種？
Ella快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑強
國泰世華打臉郭新政！　爆料員工不存在！銀行副總怒提告
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：美洲肺魚,South American lungfish

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

下田驚見「化石級」怪物！鑽土探頭張嘴...2排人齒　她秒驚呆嚇尿

50人揪團抓寶被勸離　玩家沒抓到拉帝亞斯崩潰毆警：都你的錯

你在想什麼？白日夢心理測驗，一秒看出內心人格

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

全台最高摩天輪陷粉橘雲海！　海拔384米夕陽美出新高度

泰國版《Produce 101》MV曝光　網一聽虧「像去廟裡的感覺」

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

下田驚見「化石級」怪物！鑽土探頭張嘴...2排人齒　她秒驚呆嚇尿

50人揪團抓寶被勸離　玩家沒抓到拉帝亞斯崩潰毆警：都你的錯

你在想什麼？白日夢心理測驗，一秒看出內心人格

只穿內衣褲「懸8樓外牆」躲大火！她賭命想跳　目擊嚇瘋：火來了！

帶寶寶上海底撈！店員一見秒推出嬰兒床　媽媽讚：這服務太狂了

遭23歲閨蜜設局！她被扒衣電擊「強拍女僕照」虐30分鐘…5女被起訴

乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

涉海生館詐貸！法院深夜「裁准羈押禁見」　陳慶男癱坐輪椅無語

于正：時間會證明一切！　疑聲援吳謹言、洪堯戀愛說

「世界最大狙擊手」大量投入戰場！　美軍生產BLU-129精準炸彈

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

內蒙古礦車嚴重超載…「失控撞毀」奪22命！　涉事礦企10人被捕

下田驚見「化石級」怪物！鑽土探頭張嘴...2排人齒　她秒驚呆嚇尿

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

新奇熱門新聞

下田驚見「化石級」人齒怪物！她..

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

做愛高潮媽敲門　男友在她體內結..

G奶牙醫超會吹簫　騎乘位猛到不..

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

《還願Devotion》499..

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

女孩激喊粗魯一點　他理解卻受傷

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

柱子倒了舞獅尷尬！結局反轉2萬..

男女咖啡店做愛　店員欣賞直播

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺..

擠痘實況正夯　一用力膿血水齊噴

更多熱門

相關新聞

滿口人牙！「怪鰻魚」咬得狗慘叫

阿根廷漁夫希爾法(Raul Silva)在湖裡打撈出長著人牙齒的魚！這條魚大約有人手臂展開這麼長，希爾法一開始還以為是鰻魚，直到有隻狗狗被咬發出慘叫，他才覺得不對勁，將魚帶回家冷凍，「以防萬一有人想研究」。

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

臉油＝慾望強！渣男專屬7好色面相

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

吳謹言、洪堯情侶裝親密照流出！

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

安啾遭罵「長得不好看」首吐心聲！

盤商剝削　旗山蕉農：韓國瑜下台

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

打字瞎聊＝浪費時間！追妹別犯「3盲點」

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面