年輕移工偏好服務業　陸傳統製造業陷「缺工荒」

▲年輕世代工作選擇日新月異，大陸製造業面臨缺工危機。（圖／翻攝自中新網）

記者蔡浩祥／綜合報導

年輕世代思維日新月異，礙於工作選擇，近年大陸製造業已面臨缺工困境。港媒報導分析，因為青年移工傾向選擇自由度更高的服務業，即使工廠祭出較高的報酬與福利，一家位於廣州的服裝廠還是找不到工人。

香港《南華早報》報導，大陸製造業面臨的缺工問題，主因是「自由度」。報導引述一位在廣州從事餐點外送工作的李先生說法稱，「員工們可以利用空檔聊天、玩線上遊戲，但在工廠工作不可能」。

李先生表示，這份工作每個月可以賺5000至7000元人民幣（約合新台幣約2.3萬至3.3萬元），相較在工廠上班或擔任保全來說，擁有更多的自由，「現在的同事很多都是從生產線上轉來當外送」。

▲美團外賣。（圖／CFP）

報導指出，外送平台美團點評2018年就有270萬名登記在冊的外送員，包括全職和兼職，相較2017年成長了22%。

值得關注的是，報導引述美團一份針對內部員工的調查顯示，有77%的外送員是移工，且大多是1980年後出生。

東莞市勞動局表示，在農曆新年假期後，南部城市約800家工廠預計缺工10萬人。但分析認為，這種缺工不是經濟成長的訊號。

報導稱，官方已經注意到這種情況，江蘇、廣東、浙江當局已計畫在2月、3月舉辦4000多場招聘會，讓更多求職者進入工廠。