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北市逾六成無殼蝸牛願申請社會宅　全台居冠

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▲▼2018年「住宅需求動向調查」。（圖／內政部提供）
 

▲2018年「住宅需求動向調查」。（圖／內政部提供）

政治中心／綜合報導

內政部23日公布最新統計顯示，在希望居住的地區範圍內，於可負擔租金的社會住宅條件下，6都中有5成無自有住宅者 願意申請社會住宅，並以台北市63.8%比率最高，新北市、桃園市與臺中市約5成次之，台南市為36.6%相對較低。

這項2018年「住宅需求動向調查」之「無自有住宅者調查部分」，去年8月進行，其訪問對象為設籍於6直轄市之無自有住宅戶，且戶內年滿20歲以上之戶長，有效問卷數2858份，在95%信賴水準下，抽樣誤差 ± 1.83個百分點，各直轄市有效問卷數皆超過400份。

調查6直轄市無自有住宅者居住情形發現，整體以「與不同戶籍配偶、父母或成年子女同住」者占41.2%居多；其中台北市近5成為「租賃」，新北市與臺中市相似，「租賃」及「與不同戶籍的配偶、父母或成年子女同住」比率相近，二直轄市分別為4成與3成8，桃園市、台南市與高雄市則以「與不同戶籍的配偶、父母或成年子女同住」居多。

建物類型，調查發現，雙北主要以公寓居多，電梯華廈及大樓居次；其他4個直轄市則以透天厝或別墅較多。

至於6直轄市無自有住宅者對社會住宅需求考量，為可負擔之租金，其次為工作地點，再其次為所需設施。期望社宅房型以「3房」型、20坪~未滿30坪為主。

調查對居住協助措施需求情形，各直轄市無自有住宅者期望的居住協助有差異，台北市、新北市、桃園市與台中市無自有住宅者，較偏好租金補貼；臺南市與高雄市則較偏好修繕或購置住宅貸款利息補貼。

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關鍵字：內政部,社會住宅,台北市

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