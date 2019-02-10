皇蛾媽誤闖家中產卵！他被30隻蟲寶寶get當主人　養肥到一手握不住

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摩斯拉小時候也太可愛了吧！一名網友在臉書「爆廢公社」發文分享說，某天有一隻皇蛾（蛇頭蛾）飛進他們家裡，並且在保麗龍箱子上產卵，他就因此莫名其妙的多了一批毛毛蟲當寵物，只好當起保母每天餵食樹葉，還將毛毛蟲「可愛」的樣子拍成影片紀錄，其他網友看了就說：「養得也太肥了吧！」

影片中可以看見，原PO手上拿著一群皇蛾幼蟲，數量大約10多隻相當壯觀，毛毛蟲不停地在掌心裡扭來扭去，軟嫩的模樣看起來非常可愛。原PO還說：「30多隻無法一次上手！」因為平時擔任奶媽都很勤奮餵食，所以才能將幼蟲養的這麼肥嫩。

▲某日有一隻皇蛾媽飛入原PO的家中產卵，使原PO瞬間多了一批皇蛾幼蟲當寵物。（圖／網友授權使用）

影片分享後，立刻引發網友討論，有人說：「讓我我想到天殘。」、「抓起來感覺好像軟Q又冰涼。」、「每隻都肥肥嫩嫩的」、「為什麼我覺得好可愛噢」、「超級羨慕！」、「可以分我養嗎？蛇頭蛾超級美的！」、「柔軟的蟲蟲摸起來其實很舒服」但也有人覺得噁心不能接受說：「我連碰都不敢碰啊。」

▲學者認為皇蛾是全球最大型的飛蛾，主要分布在臺灣、中國南部、馬來群島、泰國、菲律賓及印尼等。（圖／翻攝自維基百科）

皇蛾被認為是全球最大型的飛蛾，其前翅最長的紀錄達到25至30公分，展翅後的翅幅幾乎是飛蛾界裡最長的。《哥吉拉》系列電影中的著名怪獸「摩斯拉」就是以皇蛾為原型，通常出沒於熱帶及亞熱帶地區的森林，主要分布在臺灣、東南亞、中國南部、馬來群島、泰國以至印尼。

皇蛾大部份都以栗色為主色，身體呈三角形，前翅及後翅都有黑色邊線的眼狀紋，學者相信這是皇蛾的保護色，用來偽裝、迷惑或威嚇掠食者。皇蛾成蟲後口部器官會脫落，因此不能再吃任何食物，牠們僅靠幼蟲時代吸取在體內的剩餘脂肪維持生命，大概一至兩個星期後便會死去。