哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

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有時聽朋友講笑話，即使聽不懂，還是會被氣氛感染而笑出來。YouTuber「Dragon雷翔」前陣子找田鎬PK冷笑話，如果笑出來就要挨打，笑點超低的他，即使聽不懂梗卻還是笑翻，不過也靠著「什麼系適合賣壽司」？讓田鎬嘴角失守大笑，成功扳回一城。

先攻的雷翔才講第一句就自己先笑場，氣勢瞬間輸一半，而後攻的田鎬則是靠著「豬小弟」的冷笑話為接下來的攻勢鋪梗。

▼「公雞生病了要誰來顧？答案是『姑姑顧（咕咕咕）』！」簡單的冷笑話卻讓雷翔自己講自己笑場，率先挨打。 （圖／經雷翔 Dragon授權提供，下同）

後攻的田鎬則是講了一個因為長太醜，而不得媽媽疼的「豬小弟」的故事。豬小弟因為長相問題，被媽媽不斷地帶出門拋棄，卻一次又一次自行找到回家的路，於是最後被無計可施的媽媽帶去美國遺棄。認為豬小弟能夠再次平安返家的雷翔，得知故事結局後卻相當傻眼。

▲▼原來田鎬也不知道豬小弟有沒有成功返家，讓雷翔非常無言，不過一切都是為了下一波攻勢撲梗。

「新兵入伍，猜一句話。」雷翔接著搬出冷笑話謎語，但是答案卻讓空氣瞬間凝結，免不了挨一頓打。田鎬則同樣拿出了冷笑話猜謎，猜猜劉德華的粉絲究竟有沒有成功為偶像接機，而最後的答案卻讓雷翔更加意外並嘴角失守！

▲▼面對面無表情的田鎬，講完笑話的雷翔自己也覺得心虛，尷尬地笑了出來，邊笑邊接受處罰。

▼一群熱情的粉絲要為偶像劉德華接機，沒想到一次次從出境大門走出來的卻是蔡依林、羅志祥等明星，讓粉絲們很失望，而終於等到了當天最後一班飛機，卻沒想到最後走出大門的是......

▼上一個冷笑話中被媽媽帶去美國拋棄的豬小弟，自己搭飛機從美國回來了！這意外的答案讓雷翔笑出聲來。

「什麼系畢業的適合賣壽司？」不斷挨打的雷翔繼續板起臉說著，而答案竟讓田鎬爆笑出聲，讓雷翔終於逮到機會報仇，痛打對方一波！

整個PK中的許多意外笑點也引起網友們的共鳴，讓大家紛紛在影片下方留言，「豬小弟那個梗很好」、「我在賣SUZI那個剛喝了一口水.....差點笑噴」、「美術系笑爆」、「豬小弟回來害我笑噴，看了這麼多集我都沒笑，就輸在豬小弟」、「不要吃飯看」、「我錯了，不該在敷面膜時間看這隻影片」、「螢幕整個噴咖啡了啊」。

▼冷笑話挑戰，誰笑出來就要挨打。 （影片取自YouTube／Dragon雷翔，如遭刪除請見諒。）

▼雷翔先前也做過同樣的冷笑話PK比賽。