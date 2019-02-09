日自衛隊87處設施放任無人機飛行　2020東京奧運維安亮紅燈

▲IS無人機大多使用中國大疆公司製造。（圖／翻攝自大疆創新官網）

記者朱世凱／綜合報導

日本現行的《航空法》規定，在離地150公尺以上的全部空域、人口密集區和自衛隊設施上空150公尺以下的區域使用無人機的話，必須先向國土交通大臣申請並得到許可。不過日媒爆料，全國238處自衛隊設施中，就有87處未設管制，這可能使2020年東京奧運會存在維安風險，無法有效預防恐怖攻擊。

報導提到，未對無人機控管的87處設施還包含航空自衛隊「橫田基地」和陸上自衛隊「座間駐屯地」，雖然其餘151處設有管制，但理由卻是保障飛行器的安全，而非對「國家安全保障的考慮」，政府希望通過修改《無人機禁止飛行法》來加強對無人機恐攻的應對能力；目前，日本的國會議事堂和首相官邸、皇居、外交代表機構等「重要設施」已經完全禁止使用無人機。

分析指出，日本政府很可能是因為要大力推進無人機在民間的發展應用，才在管制上出現紕漏或是控管不嚴，美國方面也要求日本對日美軍事設施周邊加強無人機管制。為了迎接2020年東京奧運會，相關單位也對無人機攻擊等維安考量，提出許多解決方案，深怕出現IS利用裝載小型炸彈飛行器進行的恐攻行動。

報導最後提到，對於日漸複雜的無人機恐怖襲擊手段，若只是畫出無人機禁飛區，已經無法有效對抗，日本自衛隊雖然可以擊落他們認為有危險的飛行器，但追捕和搜查的權限卻在日本警察手裡，這恐怕會限制軍方獨自對抗無人機恐攻的能力。

▼IS曾上傳了無人機投擲炸彈攻擊伊拉克士兵的影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）