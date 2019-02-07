婦人迷失北市街頭　大甲媽帽子「循線」助回家路

▲警方在路上發現迷途的婦人（下圖左一），隨即將人帶回，透過頭上的帽子繡著電話找到家人。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

台北市警方日前執行晚間18時至21時巡邏勤務時，接獲通報士林區文林路722號前有老婦人需要協助，隨即前往處理，發現1名老婦人疑似罹患失智症，竟然忘記回家的路，但看到婦人頭上一頂大甲媽帽子，靈機一動循著上頭的電話打過去，終於聯繫到婦人的家屬。

警方了解，老婦人疑似罹患失智症無法清楚表達身分，只記得自己姓蘇，員警隨即以警用查詢系統查證、比對，但還是查無相關資料，正苦思無解之際，注意到老婦人頭上戴著的大甲媽棒球帽，上頭繡著一支電話號碼，嘗試撥打該電話號碼，結果是老婦人的媳婦接聽。

經員警告知原由後，孫子先來到現場，將老婦人帶回照護。原來老婦人已經走失好幾個小時，全家人正焦急萬分地到處尋找，幸好警方協助照護，未釀意外發生，也非常感謝員警的熱心與細心。

轄區士林分局呼籲民眾家中有失智長者、精神疾病患者，應不定時幫忙拍照，包括經常穿著的衣物、身體特徵等等，注意其可能活動範圍，並予以協助配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至轄區各分局偵查隊申請建立指紋檔。