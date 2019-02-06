身材肉肉別難過！　網友票選十大優點讓人超羡慕

▲胖子其實擁有不少他們才有的優點。（圖／免費圖庫pakutaso，下同）

生活中心／綜合報導

大眾的印象中，男生幾乎都喜歡纖瘦、高挑、身材好的女生，但胖子其實擁有不少他們才有的優點，像是給人安全感、抱起來很舒服，這些意想不到的好處。DailyView網路溫度計就利用《KEYPO大數據關鍵引擎》來為大家整理網友熱議胖子才有的優點！

第五名、不怕被風吹走

真的遇到突如其來的強風時，最先被刮走的絕對都是那些單薄如紙片的人，這時候胖胖的人就完全不需要擔心，絕對是在狂風中站的最穩，冷靜看著其它人如同小草在風中被飛散的一群人。

第四名、飢荒時最後一個才餓死

當遇到飢荒的時候，身上那些囤積已久的脂肪瞬間變成提供身體能量的來源，就算身上的肌肉已經都被消耗殆盡後，你還有更多能量來源，讓你活的比別人更久！

第三名、給人安全感

從心理層面上來看，胖胖的人天生就能給生邊的朋友帶來更多安全感，給人一種相當穩重可靠的感覺，比起瘦子往往更喜歡和胖胖的人在一起，原因就在於相處時讓人更有安全感，是只有胖胖的人才專屬的優點！

第二名、讓女友顯瘦

如果和胖胖的人一起出去，不僅能讓自己看起來顯得瘦小許多，顏值立刻翻倍，視覺上還可以產生嬌小的錯覺，更不用說厚實的身材抱起來給人相當的安全感，相信是羨慕都來不及了吧！

第一名、胖子都是潛力股

就連肌肉男神彭于晏小時候也是個白晢的小胖子，現在不僅擁有傲人的六塊肌身材，還有帥死人不償命的超高顏值，絕對讓人猜不到小時候的模樣，只能說胖胖身材的人絕對是最有潛力的潛力股了。



▲DailyView網路溫度計利用《KEYPO大數據關鍵引擎》為大家整理網友熱議胖子才有的優點！（圖／網路溫度計）