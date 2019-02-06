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8歲男童貨櫃裡「玩打火機」引爆惡火！發現時「縮在角落被燒成焦屍」

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▲▼ 管教，打火機，女兒。（圖／記者林裕豐攝）

▲搜救人員趕到現場時，男童已經變成一具焦屍。（圖／記者林裕豐攝，為示意圖。）

國際中心／綜合報導

馬來西亞檳城8歲男童莫哈末賽夫丁，日前在貨櫃箱內「玩打火機」引發火警，搜救人員獲報趕到現場時，男童已不幸被活活燒死變成一具焦屍。警方表示，奉勸所有父母與監護人，絕對要時時刻刻監督孩子的舉動，並告知孩子別玩火柴或打火機，以免憾事再度發生。

綜合外媒報導，警察局主任指出，事發在1月13日中午12點半左右，8歲男童莫哈末賽夫丁是來自峇央峇魯的當地居民，當時正在附近的球場玩耍，但後來擅自跑入貨櫃箱，「透過我們的初步調查，貨櫃箱被當地經商的居民當作儲藏室來使用，裡面疑似還放了一張沙發，男童事發前應該是在沙發上玩耍。」

報導更指出，事發前有一名目擊者剛好看到男童獨自在貨櫃箱裡玩打火機，後來火災爆發後，該名目擊者的頭髮也被燒到。據了解，當搜救人員趕往現場撲滅火勢後，發現貨櫃箱已被燒毀近80%，男童則坐在貨櫃箱的角落裡，已經變成一具焦屍。

消防局法醫隊進行調查後，目前尚無法鑑定真正的事發原因，也並未發現有任何的犯罪行為，只能先把該案列為猝死案，而男童遺體已經被送往檳城中央醫院解剖。警察局主任表示，他奉勸所有父母與監護人，絕對要時時刻刻監督孩子的舉動，並告知孩子別亂玩火柴或打火機，避免這種悲劇再度發生。
 

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關鍵字：焦屍,火災,貨櫃箱,打火機,東南亞要聞

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