挺過半工半讀窮日子！　泰女大生畢業熱淚跪謝爺爺父母

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國際中心／綜合報導

泰國12月是畢業季，一名孔敬大學財務管理系女大生去年在畢業當天邀請親友來到學校，並拍照紀念這人生重要時刻。值得一提的是，這一系列畢業照當中，她向父母、爺爺跪拜，可見她雙手合十俯跪在地，就是要感謝家人一路以來的支持，讓她順利畢業。

新泰日報報導，這名女大生來自泰國某鄉村，家境清寒，遭到他人鄙視，過去幾年過著半工半讀的生活。但家人一路以來的支持與愛護讓她順利完成學業，她提到，她會在未來的日子盡力回報。在拍攝畢業照期間，她除了開心穿著畢業服、拿著橘色本子之外，也不禁流下淚來，與爺爺相擁。

她的畢業照在泰國社群媒體走紅，讓許多網友備受感動，紛紛獻上祝福。不過事實上，畢業生向父母跪拜感謝的故事，過去就曾登上媒體版面。

2015年，泰國男子卡朗納隆（Klanarong Srisakul）從名校朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）畢業，他在臉書上提到，他父親的學歷只有小學四年級，靠著垃圾車駕駛的工作一路拉拔他長大，爸爸最大的夢想就是看著他讀書，在他考取軍人失利時，父親則是落下男兒淚，讓他從此重拾動力奮發向上，最後考上名校。

在領到學士服這天，卡朗納隆跑去找爸爸，並在垃圾車前向父親下跪致謝。他說，「我以前是垃圾車駕駛的兒子，但現在我已經成為爸爸的驕傲…您是全世界最棒的父親，我以您為榮。」