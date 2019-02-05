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偏方治胃病！男蒐集「5種動物苦膽」泡水喝3天　鼻吐白沫命危

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▲▼四川瀘州李姓男子聽信偏方，以5種動物苦膽泡水喝治胃病，不料卻一度命危。（圖／翻攝微博）

▲李姓男子聽信偏方治胃病，以5種動物苦膽泡水連喝3天，當即倒地不起、鼻冒白沫。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

偏方害命！四川瀘州27歲的李姓男子因長期飽受胃病所苦，久治未癒下只好轉而嘗試親戚推薦的偏方，以豬、牛、羊、雞、狗等5種動物的苦膽泡水服下，結果胃病沒治好，還因此中毒併發11項病症，命危緊急送往醫院治療。

根據《成都商報》報導，李男因平時工作相當忙碌，三餐幾乎都不定時，因此導致年紀輕輕就深受胃病所苦，儘管多次前往醫院就醫，但胃症卻仍無法根除。李男的母親表示，有親戚得知他胃疾纏身後，推薦給他一種偏方，分別蒐集5種動物的苦膽，放在一起泡水服用即可治癒。

李男當下聽聞後半信半疑，但為了節省醫藥費、擺脫胃病，便決定一試，找來了豬、牛、羊、雞、狗等5種動物黑得有如墨汁般的苦膽，一同泡水後喝下，一天還喝了3次，到了第3天就出事了。

李母說，2018年12月10日上午，兒子起床喝水時突然暈倒在門邊，鼻子還不斷冒出白沫，她見狀後立即將孩子送往醫院急救；經醫師診斷後，確診為「情性苦膽水中毒」，還併發膿毒病徵、感染性休克、消化道出血、肺部感染、尿道感染、多重器官衰竭、缺血缺氧性腦病、呼吸衰竭等11項重症。

「他雖然在普通病房躺了10多天，但還是沒有脫離危險！」李母難過地表示，兒子目前還有血液感染問題，需要進行抗感染治療。

李男的姐姐也表示，弟弟從小就很懂事、很能吃苦，畢業後就外出打工，這10年來家裡的經濟重擔幾乎都是弟弟一肩挑起。李男姐姐說，原本弟弟年底就要與未婚妻結婚，但這突如其來的變故讓家中陷入慘境，光是醫藥費粗估就要9萬多元人民幣（約新台幣40萬元），家人只能到處籌錢。

醫師指出，很多民眾誤信偏方，認為動物的苦膽能夠治病、魚膽能清熱解毒等，但事實上動物的苦膽對於病況是否有幫助，目前尚未有研究能夠證實，能夠確定的是，很多動物的苦膽都可致中毒，嚴重還會危及生命，呼籲民眾若是身體不適，切勿迷信偏方，最好的治療還是前往正規的醫院就診。

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關鍵字：四川,瀘州,胃病,苦膽,,偏方

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