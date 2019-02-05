趕上班！國中前4汽、機車追撞2人傷　肇事駕駛裝沒事逃逸

▲三和國中前發生4車追撞車禍，肇事白車駕駛未停下隨即逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區三和路四段日前發生一起連環車禍，一名張姓女騎士行經三和國中（往自強路方向）準備右轉時，卻突然與後方一輛白色小客車碰撞，導致張女與另名騎士倒地受傷，另一台準備進入學校的轎車也受到波及，但肇事的白色小客車卻未留置現場，沒下車察看就駕車離去，警方獲報後調閱監視器偵辦當中。

受傷的張姓女騎士調閱監視器後上網PO文，向網友求助「在三和國中門口發生車禍，肇事者逃逸了，請好心人士提供行車記錄器，謝謝你！」

▼監視器拍下車禍經過。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重警方調查，當日上午9時許接獲民眾報案，稱三和路四段216號前有交通事故，員警到場發現張姓女騎士（51歲）沿著三和路四段往自強路方向騎乘，再經過三和國中門口時準備右轉，與蕭姓騎士（21歲）以及另外一輛白色轎車發生碰撞，並波及陳姓女駕駛所停於學校門口的小客車，但肇事白色自小客車未留置現場擅自離去。

警消到場後，立即將手腳擦挫傷的張姓、蕭姓騎士送醫，3人酒測值均為0，目前警方調閱相關監視器追查白色小客車，但由於監視器畫面難以辨認，已行文至當時經過的公車業者，盼調閱行車影像，最短時間內通知車主到案釐清案情。

▼排隊準備進入學校內的休旅車也遭波及。（圖／記者陳豐德翻攝）

