阿伯狂拍辣模被譏笑「癡漢」　下秒床照曝光網友全跪了

大陸中心／綜合報導

近日有2段影片在網路上引起極大熱烈討論，影片中只見一名滿頭白髮、穿著土土、其貌不揚的阿伯，在車展上拿著手機瘋狂拍攝辣模，許多人都忍不住譏笑這位阿伯根本是「癩蝦蟆想吃天鵝肉」。沒想到不久後又有另一則影片流出，結果讓所有網友立刻閉嘴，甚至一改之前不屑又鄙視的態度，對這位阿伯甘拜下風，直呼「實在太勵志了」。

從這則瘋傳的影片可以看到，第一段影片裡只見阿伯拿著手機，不斷地從各個角度拍攝車展上的辣模，他下盤穩健地左右游移，敏捷的動作就像在練武功一樣。由於阿伯一步步從遠到近太過忘情的拍攝，連女模都覺得好笑忍不住「笑場」了，但是阿伯仍然不以為意繼續拍攝，讓在一旁錄下阿伯瘋狂行徑的網友都替他尷尬了起來。由於阿伯外型土裡土氣，卻一副「肖想」辣模的樣子，許多網友紛紛嘲笑他「癡漢」般的行為。

▲女模還笑場地望向別處。（圖／翻攝自騰訊）

沒想到另外一段影片曝光後，網友們紛紛砸破了眼鏡，轉而對阿伯「肅然起敬」，網友這時才注意到在上一段影片裡，阿伯左手勾著的一個袋子，據了解裡面裝滿了現金，所以阿伯拍著拍著就把車模給「拍」上床了。影片中只見阿伯和車模2人裸身地緊緊依偎並躺在床上，2人還看起來相當開心地看著鏡頭，瞬間所有曾經嘲笑阿伯的人，都像被黏膠黏住了嘴。

▲2人甜蜜地看著鏡頭自拍。（圖／翻攝自騰訊）

許多網友們看了紛紛留言表示，「這個故事超勵志」、「這一刻我又相信愛情了」、「真的別狗眼看人低阿」、「我的老天鵝阿」、「請容許我叫您一聲師傅」、「大爺的蛇皮袋裡都是錢」、「有錢真好」、「我跪了...」、「真的吃到天鵝肉了」。