穿上能扛20公斤爬坡幾小時　美軍測試Onyx外骨骼系統

▲Onyx外骨骼系統。（圖／翻攝自Lockheed Martin公司網站）

大陸中心／綜合報導

美國陸軍日前開始測試Onyx外骨骼系統，這個系統利用人工智慧，增加士兵的各方面能力，而進行測試的部隊是陸軍第10山地師的情報部隊。據了解，這款系統能夠確定使用者正在行進的地形，無論是輕裝還是攜帶負載，都可以調整適當的功率。此外，這支部隊近日將體驗4個無人駕駛運輸系統。

開發這款外骨骼的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）網站指出，Onyx能抵消背部和腿部的過重負荷，適合軍事用途，它的特徵是電力的膝部驅動器、一套感應器和人工智慧電腦，能理解使用者動作，並在正確時間傳送扭力，支撐行走在陡坡上、抬起或拖行重物的使用者。

▲Onyx外骨骼系統。（圖／翻攝自Lockheed Martin公司網站）

然而這款系統穿在士兵身上可不輕巧，環球網指出，這款外骨骼系統的質量為6.4公斤，而如果要支持該設備運行8小時，需要質量為2.7公斤的電池模塊，而16小時就需要5.4公斤的電池模塊，目前開發者正在尋找更輕，但容量更大的電池，而這個系統的測試需要1年多的時間，才能投放軍隊。

▲Onyx外骨骼系統。（圖／翻攝自Lockheed Martin公司網站）

新華網指出，美國國防部和洛克希德-馬丁公司稱，ONYX外骨骼可以讓攜帶20公斤重背包的士兵在坡度達到15度的斜坡上連續行軍數小時，士兵只會感受到些許疲勞 ，而打造未來ONYX外骨骼軍隊的關鍵在於洛克希德-馬丁公司能否研發出「加固型」版本，也就是能適應惡劣戰區環境的民用產品版本，必須保證物資能從雪地運送至沙漠，甚至是水中。