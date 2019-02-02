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開了33萬海浬　俄黑海艦隊去年總航程破5000天！

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▲▼「莫斯科」號導彈巡洋艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲「莫斯科」號導彈巡洋艦。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯海軍黑海艦隊近期發布消息，該艦隊在2018年時在海上的總航行時間已突破了5000天，行程約33萬海浬，超過了原本計劃的兩倍。該艦隊司令部也表示，在該年內所有分配給黑海艦隊的任務，不管是在黑海還是地中海，都順利的完成了。

據了解，黑海艦隊屬於目前俄羅斯海軍的四大艦隊之一，旗艦是「莫斯科」號導彈巡洋艦，是一艘蘇聯時期建造的首艘光榮級導彈巡洋艦。該艦在1982年完工，被命名為「光榮」號，隔年進入當時的蘇聯海軍服役，蘇聯解體後經歷了一場大修，於2000年重進進入俄羅斯海軍服役，更名為「莫斯科」號。

黑海艦隊200多年來先後參加了第一次世界大戰、蘇德戰爭（衛國戰爭）等重大戰役，在冷戰時期實力達到頂峰；資料顯示，在蘇聯解體時黑海艦隊共有各型艦艇833艘，其中大型水面船艦45艘、潛艇28艘，另外還有飛機150多架、艦載直升機85架以及大量的岸防和防空設備，總兵力約8萬。

▼俄羅斯聯邦海軍「黑海艦隊」徽章。（圖／維基百科）

▲▼俄羅斯聯邦海軍「黑海艦隊」徽章。（圖／維基百科）

黑海艦隊在蘇聯解體後，面臨艦艇嚴重老化等問題，目前總實力不及巔峰時期的四分之一；不過近來隨著俄羅斯面對外來軍事政治壓力的增強，俄羅斯政府也開始著手進行重建海軍的問題；在整個俄羅斯國家方面，從2010年以來通過了許多有關海軍發展戰略、未來艦艇以及潛艇建設的規劃，同時也加大政府財政投入，全力推進海軍艦艇、潛艇、武器裝備的更新，也間接促成了「黑海艦隊」的「重生」機遇。

俄國國防部表示，自2015年來，俄國的黑海艦隊已經新接收了18艘各型艦艇，其中包括2艘護衛艦、6艘裝備新型巡航導彈的柴電潛艇和10艘巡邏艇；這些艦艇在入役黑海艦隊後，很快就開始在黑海、地中海等地執行各種任務。

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