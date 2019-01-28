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東森保代獲ISO資訊及個資安全雙認證　客戶權益獲更大保障

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▲▼ 東森保代獲ISO資訊及個資安全雙認證。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 東森保代通過BS10012：2017個人資訊管理制度及ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統認證，由台灣貝爾國際驗證機構總經理林伯英（右）頒證授予東森保代總顧問林登裕（左）。（圖／記者徐文彬攝）

財經中心／綜合報導

東森保險代理人公司今（28）日宣布，同步取得「BS 10012：2017 個人資訊管理制度」及「ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統」雙認證。東森保代長期進行保險大數據工作，取得ISO相關認證後，不僅資訊安全邁入新的里程碑，保戶個人資料安全也將獲得更大保障。

東森保代去（2018）年8月向ISO國際認證機構提出申請，歷經6個月的預審、書面審查、實地查核等驗證程序，去年12月27日完成確認，並於今年1月24日獲頒「BS 10012：2017 個人資訊管理制度」及「ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統」證書。

東森保代總顧問林登裕表示，東森保代一直以來對客戶的個資保護及資訊安全管理相當重視，為了給客戶更大資安保障，去年8月才會以高標準的自我要求提出認證申請。此次順利取得驗證，代表東森保代過去的努力已獲得肯定，未來將進一步把認證標準落實到資訊管理上。

林登裕總顧問指出，由於網路投保是保險業發展趨勢，同時也是東森保代積極擴展的業務管道，資訊安全未來肯定更加重要，東森保代也會持續努力並承諾不斷提升資安的強度，讓客戶擁有最安全的保險服務。

東森保代首創媒體保險先河，經營跨電視、網路及型錄等多元保險購物通路，並結合電話行銷來經營業務，隨市場科技的發展，更於2011年導入大數據分析的建模方式，藉由數據分析的結果，尋找有保險需求的會員，大幅提升電銷業務員的工作效率。林登裕總顧問強調，取得ISO相關認證後，客戶肯定的程度將會更高。

負責頒發證書的台灣貝爾國際驗證機構總經理林伯英指出，過去有上百家企業申請認證後，因為無法通過檢驗而被退件，東森保代能在短短半年就取得認證，代表東森保代在個資及資訊安全上，制度相當完善，對東森保代客戶是很好的消息。

▲▼ 東森保代獲ISO資訊及個資安全雙認證。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 東森保代通過BS10012：2017個人資訊管理制度及ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統認證。由右至左分別為東森保代總經理李致琳、東森保代副總經理陳財鴻、台灣貝爾國際驗證機構總經理林伯英、東森保代總顧問林登裕、東森保代副總經理王令佐、東森保代資訊處經理廖經洋。（圖／記者徐文彬攝）

東森保代強調，取得認證後，未來每年都要接受複評，才能年年維持認證資格。為了遵循認證系統規則，包括保單資料、客戶資訊等，東森保代都會更加努力提供更安全的資訊及個資，讓客戶擁有更完善的金融保險服務。

ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統，是設計來確保資訊資產安全的管制作業，屬於企業組織整體經營風險管理的範疇，透過此標準，明確規定各項文件資訊安全管理系統的建立、執行、操作、監督、審查、維護及改良作業之要求。通過ISO27001驗證後，除了加強企業管控風險外，可同時增加客戶對公司資訊安全的信心。

相對的，BS10012：2017個人資訊管理制度，是規範公司在營運過程中，對於公司蒐集、處理與利用的個人資訊保護，要求符合最佳實務的個人資訊管理系統（PIMS），藉此在協助企業尊重當事人資訊隱私權的前提下，充分保障客戶個人資訊的合理運用。

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