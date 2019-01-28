「超巨大黑影」在半山腰移動！美驚現「大腳怪」蹤跡　山腳下也能清楚看到

▲大腳怪現身山林。（圖／翻攝自YouTube／Austin M. Craig）

國際中心／綜合報導

美國加州在1958年時發現「大腳怪（Sasquatch）」的超大腳印，也因此受到大家的關注。近日一名美國猶他州的男子奧斯汀（Austin Craig）表示，他在本月2日於當地城市普若佛（Provo）東北邊的山腳下，發現了一個又大又黑的身影，看起來像人又像是一隻身形高大的動物，跟傳說中的著名「大腳怪」有許多相似之處。

根據外媒報導，在羅傑（Roger Patterson） 和包柏（Bob Gilmlin）在53年前，首次聲稱拍到大腳怪的身影之後，本月2日，又有住在美國猶他州普若佛的居民發現了這個巨大而陌生的「人物」。

其中一名目擊者奧斯汀表示，他跟朋友當時正潛伏在山坡上的一顆岩石上，注意到遠方出現一個用有明顯高聳身材的「人」，並且在匆忙中認為這應該就是傳說中的「大腳怪」；他用相機將看到的場景照下，還將鏡頭不斷拉近，從影像中可以發現有一個巨大的黑色身影正在山上緩慢移動。

奧斯汀說，在看到這個影像後，他在朋友的陪同之下，回到拍攝地點去尋找有可能留下的大腳印或是毛皮，但是空手而歸；或許這個身影只是一隻熊，也有可能是一個人，甚至是其他東西，不過他依舊認為自己看到了大腳怪。

報導中指出，猶他州多年來頻頻傳出有人目擊到大腳怪的事件，也因此該州擁有一個致力於追捕野獸的部門，不過經過裡頭「大腳怪」組織的調查，對於這次的目擊事件尚無定論。

「大腳怪」在1958年，以美國原住民民間傳說的形象，首次被媒體聚焦，當時一名男子傑瑞（Jerry Crew）聲稱，他在北加州的一條溪附近發現屬於大腳怪的超大腳印。

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