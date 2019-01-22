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型男賣拳頭大餛飩　不加人工調料一顆塞滿口超滿足

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▲▼ 型男大主廚賣拳頭大餛飩。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

▲型男主廚吳政恭賣拳頭大餛飩，皮薄餡多，紮實口感讓人吃了還想再吃。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

位於嘉義市和平路上｢吳溫州大餛飩｣麵店，由65年次型男主廚吳政恭掌廚，由於愛好麵食，經美食街開業家人技術輔導後，選在嘉義麵食熱區國民路眷村附近創業，以餛飩麵等麵食為主食出發，不添加人工調味料、香精。主打紅油抄手、乾拌麵、餛飩麵，當中清甜湯頭及飽滿內餡，吸引不少饕客上門，開店也已邁入第20個年頭，用餐時間人潮總是絡繹不絕。

▲▼ 型男大主廚賣拳頭大餛飩。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

｢希望顧客品嘗食物最原始味道｣，吳政恭表示，由於自己對於味精、味素等後製調味料過敏，因此，開店當下就決定一律採用全天然食材熬煮湯頭，所以每天選用豬大骨，雞背，洋蔥及甘蔗當湯基底，希望增加高湯甘甜味， 即使成本比較高，但他堅持給顧客最健康!因為健康概念讓不少上班族及軍公教人員趨之若鶩。

▲▼ 型男大主廚賣拳頭大餛飩。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

吳政恭說，自家餛飩有別於坊間10元大小，每顆均約拳頭大，選用每天自市場買回的新鮮豬狎心肉加入鹽巴打成絞肉泥，內餡全天然，可以說是原汁原味呈現於顧客口中。他說，食物本身沒有強烈味道，一入口就好吃，表示人工添加物比重較強烈。

▲▼ 型男大主廚賣拳頭大餛飩。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

招牌紅油抄手，除了皮薄餡多的餛飩，辣油部分他特別選用葵花油炒雞心辣椒，而不用沙拉油炒，也讓炒出來的油少了油臭味。而蝦仁餛飩則選用新鮮草蝦仁挑去沙筋整顆包入肉餡，每一口都吃得出豬肉鮮甜及蝦肉的Q彈。

▲▼ 型男大主廚賣拳頭大餛飩。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

他也提到，由於使用自然食材熬煮的湯頭較為清甜，一般民眾吃起來感覺口味比較不是那麼強烈，因此會建議可點乾拌麵搭配餛飩湯，因為乾拌麵麵條選用義大利麵，俗稱手工圓拉麵，入口彈牙易吸湯汁好咀嚼，而湯頭酌量加入壺底醬油及高湯，適合口味較重的饕客，除了吃到麵還可以吃到口感紮實的餛飩內餡。

▲▼ 型男大主廚賣拳頭大餛飩。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

最後再撒上點榨菜提鮮味讓湯頭不死、筍絲則增加口感，海苔片遇湯散發出熱氣增添香味，讓整碗湯頭更有畫龍點睛的效果。
 ▲▼ 型男大主廚賣拳頭大餛飩。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

營業時間:每日11點至下午2點、下午4點30分至晚上7點40分

公休日:禮拜天、除夕，初四至初六

店家電話:(05)275-3999

店家地址:嘉義市和平路134之10號
 

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關鍵字：吳政恭,帥氣型男,拳頭大餛飩,吳溫州大餛飩,和平路

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