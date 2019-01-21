高麗菜價崩跌！陳吉仲：28日公布「登記」政策　保障農民收入

▲陳吉仲表示，登記政策預計28日會完整公布。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

高麗菜價格從去年10月每公斤均價38元，崩跌到每公斤剩6元左右，甚至逼近5元監控價，農委會主委陳吉仲去年曾說，今年起將祭出新「登記」政策，也就是只要農民有登記，都可以確保農民收入，只是詳細規範要怎麼做，陳吉仲今（21日）表示，真正完整的施行措施，預計28日下週一會公布。

陳吉仲受訪時指出，「登記政策」包含整個產銷，有很多資訊及配套，主要是要先跟種苗場嚴謹、緊密合作，如此一來，管控上就會更好，例如原本種苗業者賣出去後才掌握資訊，現在是往前推1個月，如有菜農要種高麗菜，提早1個月跟業者下訂，農委會就會從訂單成立的時間去拉資訊，預警提早1個月，就不會變成農民買了或整地才知道，農民也能減少成本，比較有願意接受預警資訊的效果。

陳吉仲強調，加工、行銷等目前都有在做，若最後市場價格還是因為豐收，導致價格下跌，品質只要維持在一定水準以上，農委會會找到更多業者來對接，維持在6元以上， 但此政策有更多方案沒說清楚，預計28日會完整公布。

另外，預計3月還有一波高麗菜盛產，是否有把握處理好，陳吉仲說，有很多政策工具，目標要讓農民收入、價格，都比成本好。