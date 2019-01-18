5次酒駕繳罰金難警惕　檢察官改要他入監「坐好坐滿」

記者李忠憲／台中報導

楊姓粗工2007年及2016年就有3次酒駕判刑前科，2018年3月他竟又犯下2次酒駕，其中一件還肇事。法官雖輕判6月，可易科罰金，但檢方認為楊男一犯再犯，「不入獄難以警惕」，直接拘提他入監。楊男不服2度抗告，但法官認為檢察官裁定未違法，判他敗訴，得做好坐滿才能出獄。

判決書指出，楊姓男子本身從事建築粗工，2007年酒駕2次，遭法院分判拘役55日及4月徒刑，得易科罰金；2016年又酒駕被逮，判刑4月。他3次都選擇繳罰金，29萬5千元全繳給國庫換得自由身，但他顯然沒得到教訓。

2018年3月，他因酒後騎機車違規與另一輛機車相撞，遭法院判6個月，得易科罰金；同月26日又遭警察逮到他酒駕，第5次法辦，依然判6月可易科。但第4件囑託彰化地檢署代為執行時，檢察官認為楊男不應再給予罰金，應改入監服刑才能警惕，2判決合併執行10月，改通知他入監。楊男未按時到案，遭檢察官拘提，直接入獄。

楊男坐了2個多月的牢，向台中地方法院抗告，辯稱法官判決可易科罰金，檢察官卻不讓他易科罰金，他上有年邁母親，另有妻子需扶養，且已於受罰後幡然悔悟，聲明剩餘刑期可以易科罰金，讓他提早出獄。

台中地院認為，法官諭知易科罰金，與檢察官是否准予易科罰金是2件事。檢察官認為楊男不入獄，難收遏止矯正之效，裁定並未違法。楊男宣稱有老母、妻子要扶養，如果真顧念及此，理應不再犯酒駕，而非入獄後拿這項理由辯解。法官最後駁回楊男抗告，他雖又向台中高分院抗告仍遭駁回，全案定讞。

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