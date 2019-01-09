搭上已婚男還幫生小孩　酒店女「漠視社會倫常」遭判刑

▲林姓男子外遇與小三發生關係80次。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／宜蘭報導

宜蘭一名林姓男子到酒店飲酒時認識李姓女子，兩人進而交往。交往期間林男向李女坦承已婚身分，但2人並沒有因此分手，交往長達1年9個月之久，直到林男妻子因他行跡詭異追問之下才知道此事，且李女已懷有林男小孩，林男妻子憤而提告。事後妻子對林男撤銷告訴，法院依妨害家庭罪將李女判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

判決書指出，林男2016年5月間因到宜蘭某酒店飲酒而認識李女，2人相談甚歡進而交往。同年7月底，林男向女友坦承已婚身分，但2人並沒有因此分開，而是繼續交往。

兩人自2016年7月底至2017年3月底交往長達1年9個月之久，期間多次進出汽車旅館及李女租屋處，發生關係次數共達80次。最後因林男妻子發現丈夫行動怪異，透過臉書訊息及追問之下才知道他外遇，且小三已懷有丈夫小孩。

林男妻子以訊息截圖為證，控告兩人妨害家庭，但事後卻對丈夫撤告。法院審理後認為，李女明知男友的已婚身分，卻還是不能自我約束而縱放情感，期間還多次發生關係，甚至懷有小孩，認為她漠視我國固有社會倫常，所為非是，且對林男妻子的情感及家庭關係損害極深，將她依妨害家庭罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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