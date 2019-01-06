火警、救援案一年600多件　安康分隊受贈救災車強化戰力



▲新店太平宮捐贈救災指揮車與救災器材，保障民眾安全。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市新店太平宮供奉開漳聖王，受善男善女熱烈捐贈，每年也會配合政令辦理冬令救濟，獎助學金，深受地方各界好評與肯定，是當地重要的民間信仰，廟方秉持「回饋鄉里、造福鄉梓」的想法，特別捐贈四輪驅動救災指揮車1輛及救災器材1批給新北市消防局安康分隊使用。

新北消防局長黃德清表示，安康分隊轄區特性靠山且住宅區林立，經查每年安康分隊出勤火警案件約220件、緊急救援案件（含山難、水域救援、車禍救援、浮屍打撈、其他災害及為民服務案件等）約410件，除有火警案件發生外，山難與水域事故案件也時有所聞。

每每有狀況發生，安康分隊都須到轄區查看災情，並運用各式裝備器材執行搶救任務；新店太平宮捐贈四輪驅動救災指揮車及救災器材，符合安康轄區特性需求，適應地形及節省時效，可保障同仁安全，順利完成任務，也讓市民生命財產安全獲得保障。

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