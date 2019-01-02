桃園跨年會場帶人流　中壢大江元旦開紅盤預估4天進帳1.5億

▲桃園跨年會場帶人流，中壢大江元旦開紅盤預估４天進帳1.5億（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年元旦假期甫結束，鄰近桃園高鐵站區、2019桃園跨年會場附近的中壢大江購物中心，吸引大批人潮與錢潮，預估連假4天進帳1.5億元，整體業績較去年成長45%。尤其是，桃園跨年會場帶來大量人流，該購物中心 3500個停車位90分鐘更是秒殺客滿，地下美食街營業時間人潮不斷！

中壢大江購物中心營運處副總經理何旭魁2表示：元旦４天連假，館內業績主要成長業種包括鐘錶成長116.8%、中性休閒服飾成長70%、居家寢具成長61%、童裝40成長%、餐飲成長13%等，唯珠寶業種衰退8%，其餘業種均成長。

而整體銷售大幅提升的主因為：連假氣候低溫、濕冷，民眾對於禦寒衣物與保暖用品需求量大增，其中羽絨外套、保暖冬被、除濕機和電暖器等都是熱賣商品，加上桃園跨年演場會加持，帶來大量人流一掃先前「聖誕節暖冬」低迷買氣。再加上館內正逢「跨年慶」促銷檔期、二大快時尚品牌ZARA、H&M折扣下殺一折起，及熱門電影「水行俠」、「比悲傷還悲傷的故事」帶動人流。

▲中壢大江元旦熱門電影「水行俠」、「比悲傷還悲傷的故事」帶動人流。（圖／大江提供）

另外，大江距桃園跨年晚會會場、桃園高鐵站前廣場的五分鐘車程，也吸引湧入「白天逛街、晚上跨年」的人潮。業者看好這波買氣延續至農曆春節，接下來將於1月24日至2月3日加碼推出「壓歲慶」回饋活動，屆時將推出全台最低價商品、超值排隊福袋等，2019年挑戰目標業績60億元。