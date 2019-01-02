瘋電影／惡鄰布局　學生失蹤被殺也不收案的韓國警察

文／賴賴

瘋言瘋語：

不意外的，韓國警察官商勾結的電影，吃案吃到手軟，這部電影的馬東石，整個是個完全無法融入韓國這個扭曲到不行的社會，打假球、校店經營、學校老闆原來是黑社會還競選議員，大老闆有個變態兒子還可以在學校當老師，女廁安裝偷拍等等，編劇有許多想法想要在一部電影中呈現，所以就只能大塊描述，電影流暢，過程灑狗血，結局可以的商業片。

馬東石的正義濫好人形象已經深植人心，這部片再次將他擅長的形象發揮，一個偏遠鄉村的失蹤學生，警方卻不受理失蹤報案，引發地方黑道政商勾結，誇張的劇情不可思議，不過因為在韓國似乎都可能發生。

整體感不錯看。

片 名：惡鄰布局

英文名稱：Ordinary People

類 型：犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2018-12-28

片 長：99分鐘

導 演：任振順

演 員：馬東石(Ma Dong-Seok) 、 金賽綸(KIM Sae-Ron) 、 陳善奎

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

基哲（馬東石 飾演）被調派到鄉下高中擔任體育老師並兼任訓導主任，不過，基哲一到學校便立刻覺得事有蹊蹺，不僅學校職員散發出一股詭譎的氣氛，鎮上居民也好像隱藏著什麼不可告人的秘密。某日，一名女學生失蹤了，但大家卻默不吭聲，彷彿事情從未發生過，只有女學生的朋友宥貞（金賽綸 飾），堅信好友遭人綁架，不放棄追查。



女學生消失的證據，正在一點點被抹去，基哲和宥貞這對師生，該如何找出事件背後的駭人真相，救出失蹤女學生呢？

▲美術老師是一個奇怪的腳色，失蹤的同學跟他有關嗎？

▲最後去見失蹤同學的竟然是酒店經理？

▲競選議員的理事長，和女學生失蹤有很大的關係，是什麼關係？



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