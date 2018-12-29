2018年大陸快遞量突破500億件大關　「世界第一」超過美日歐總和

▲大陸雙11快遞包裹。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

天貓雙11、雙12等購物節促使大陸消費模式改變，根據國家郵政局統計，快遞業務截至12月28日前，已突破500億件，連續5年居世界第一；且超過美、日、歐等發達經濟國家總和。

根據《北京青年報》報導，北京化工大學的大三學生小李（化名），12月28日在天貓下單購買了一份陝西獼猴桃。這件由中通快遞運輸，從陝西武功縣寄到北京化工大學菜鳥驛站的包裹，成為2018年大陸第500億件包裹，象徵快遞量突破500件大關。

▲智慧物流成為大陸快遞業成長快速的關鍵原因。（圖／中新社）

據國家郵政局數據指出，從2013年開始，快遞量自92億起，進入增長快車道；2014年首次突破百億大關，達139.6億，超過美國躍居世界第一；此後連續5年都登上一個百億級台階；截至12月28日，快遞業務量進入500億件，連續5年居世界第一，超過美、日、歐等發達經濟體總和。快遞量在短短5年間從92億成長到500億，這麼多包裹能夠高效送達，關鍵原因在於智能技術。

隨著物流業進入數位化時代，以菜鳥為首的科技公司不斷為快遞行業增加科技助力，從電子簽單到智能分單，從秒級通關到未來園區，從物流天眼到無人駕駛，從掃臉開櫃到語音助手，IoT物聯網和人工智能被廣泛應用於物流各個環節，保障了快遞在500億的體量下平穩運行，物流業已經成為國民經濟的基礎設施。