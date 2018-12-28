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港大民調：6成香港市民自認身分跟「中國」相連

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▲▼香港大學對於4種身分的民調表格。（圖／香港大學民調網站）

▲香港大學對於4種身分認同的民調表格。（圖／香港大學民調網站）

大陸中心／綜合報導

香港大學民意研究計畫3日至6日電訪了1005名香港市民，主要是問及關於種族認同的問題，以0到100分來計算出「身分認同指數」，其中獲得最高認同分數的為80.8分的「香港人」，遠高於「中華人民共和國國民」的57.1分。但當讓受訪者從有關香港及中國的4種身分中選一個作為自我認同時，有6成的受訪者都認同自身身分跟中國是緊密相連的；據數據顯示，在香港支持港獨的青年也在近年來有所下滑，而泛民派近期的選舉接連失利，也間接減少了支持反對派的年輕市民。

▲▼香港街景。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲香港繁忙的街景。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據該計畫資料顯示，這1005名香港市民對「香港人」的認同分數最高，為80.8分；再來是74.1分的「亞洲人」與67.3分的「中華民族一份子」；接下來依序是「世界公民」的65.6分、「中國人」的62.4分、「中華人民共和國國民」的57.1分。

此外，當讓受訪者在「香港人」、「中國的香港人」、「中國人」及「香港的中國人」4者中選擇一個做為認同的身份時，4成的人會選擇「香港人」、26%則自稱「中國的香港人」、17%覺得自己是「香港的中國人」、15%認同自己為「中國人」。

關於市民對於未來香港的看法，該大學也進行了另一項研究計畫，詢問了受訪者對於香港前景的態度，發現受訪者對下一年的社會發展樂觀淨值比去年同期低37%，為負27%，創10年來新低，顯示香港市民對社會未來發展是感到憂心的。

最後調查詢問受訪者，在繁榮、廉潔、公平、自由與福利之間，會最想要香港變成怎麼樣的社會，最多人希望香港成為「乾淨廉潔」（26%）的社會，其次為公平的社會（24%）。就政府最需要處理的問題中，最多人認為的是房屋問題、再來是經濟以及醫療衛生。

▼香港大學民意網站。（圖／香港大學民意網站）

▲▼香港大學民意網站。（圖／香港大學民意網站）

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關鍵字：香港大學,香港大學民意研究計畫,亞洲人,中華民族一份子,香港人,世界公民,中國人,中華人民共和國國民,中國的香港人,香港的中國人

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