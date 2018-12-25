高雄負債3千億花在這！愛河千萬清污船　10年只撈3支寶特瓶

▲環保局新添購2艘FRP環保打撈筏，12月21日，局長蔡孟裕還登船繞行愛河。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市負債近3000億元，這些錢到底花到哪裡去？本刊接獲爆料，環保局對於設備採購不手軟，例如愛河環保去污船花了上千萬元，但從建造下水到報廢，竟「只撈了3支寶特瓶」；還有3艘造價千萬的曝氣船，放在愛河養蚊子，最後面臨報廢的命運，市府拿納稅人的錢如此揮霍，韓國瑜市長上任後應該好好查查濫用公帑的狀況。

2008年，高市環保局曾利用「擴大內需」的機會，向環保署爭取了880萬元購置一艘河面清潔打撈船「環保75號」，加上興建浮動碼頭250萬元，總共1130萬元，並於隔年11月2日由當時的局長李穆生和多位議員，在船舷前擊破香檳酒瓶，舉行盛大啟航典禮。

▲2009年11月2日「環保75號」下水，號稱環保新利器，時任環保局長李穆生（黑西裝者）還舉行盛大啟航儀式。

但這艘環保局口中好不容易向中央爭取，花了上千萬元的環保75號清潔船，卻遭環保局員工爆料，實際只有下水時風光繞行愛河，之後就停在碼頭旁幾乎沒有開過。

該員工透露說：「環保局購買後，卻未好好訓練隊員開船，清潔員對於船舶的專業性不夠，而愛河又有漲退潮，船身那麼高的船，漲潮時橋墩過不去，退潮時靠不到岸邊，加上愛河河面的垃圾會漂浮，不好打撈，徒增作業時間，員工根本不想開。」

員工不想開船的結果是，環保75號清潔船從建造下水到報廢，長達9年多的時間，「只撈了3支寶特瓶」。一位已退休的環保局員工表示，私下同僚都笑稱，當時被「環保75號」撈上岸3支寶特瓶，等於1支高達300多萬元，價值不斐。

▲▼員工爆料這艘環保清運船從建造、下水到報廢，長達9年多的時間只撈了3支寶特瓶。

直到去年底，環保局被每年10幾萬元的船隻維修費逼得沒辦法，終於今年初花了22萬多元的經費，將這艘環保局宣稱的「愛河清潔新利器」悄悄報廢。而環保局愛河清潔隊員，依然開著老舊膠筏慢慢的在愛河上，一點一點的打撈垃圾。

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