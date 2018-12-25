神祕學觀藝術　羅丹的未竟之事

羅丹（Auguste Rodin）／圖 Wikipedia

今年夏天去了一趟東京上野，造訪了日本國立西洋美術館。當時在穿過前庭時，遠遠看見了羅丹（Auguste Rodin）的雕塑名作「地獄門（The Gates of Hell）」，以及靜靜佇立在它前面良久的一對老夫妻。

「地獄門」這個作品是羅丹在1840年開始製作的。當初法國政府計畫興建一座美術館，於是委託他為此製作雕塑，沒想到後來美術館沒建成。但羅丹並沒有停下手來，而且這一做就一直做到他七十七歲去世，歷時三十七年，且從未宣告完成。我試想這三十七年裡，羅丹一邊雕塑著，一邊經歷著怎麼樣的人生？

地獄門（The Gates of Hell）／圖 巴黎羅丹美術館

關於羅丹，難免要提起他的女人。有一種說法：男人需要兩種女人——聖母與情人，前者提供穩定照顧，後者刺激慾望與想像。當然，理想伴侶是兩者合一⋯⋯我是說，理想上。熱情的羅丹生命中縱有許多女人來去，而其中最重要的兩位似乎正是各自扮演了這兩種典型，並且壁壘分明。

他那不離不棄相伴一生的糟糠之妻，讓羅丹的理性與道德隱隱纏繞著手腳。而另一位讓羅丹為之瘋狂，最終也因羅丹而發狂的卡蜜兒（Camille Claudel），本身亦是有著驚世才華的雕刻家，甚至在當時社會無法接受女性以赤裸情慾為主題創作而被視為異端，即便她何其傑出，她的出現讓羅丹的世界掀起激情的風暴，不論是在創作上或是情慾上。因此有許多評論認為羅丹是因卡蜜兒而深受啟發，是在與她融合之後才開啟了自身的宏偉之路，但卡蜜兒長年身為羅丹有實無名的情人，同時在藝術界也飽受有實無名之苦。

卡蜜兒（Camille Claudel）／圖 Wikipedia

從最粗淺的角度來說，羅丹身為太陽星座天蠍座，不管是作品或情愛故事，都令人看見激情、恐懼、苦痛、深沈、秘密等等偏向天蠍座的特質。如果再更進一步觀察他星盤上以戀愛和創作為主題的第五宮，宮頭為雙子座，暗示著二元相對性質，而宮裡的月亮和火星與金星拉扯著，加上號稱業力之星土星的參與，暗示這樣的二元並不是一種輕鬆俐落的切割，反而一直折磨著、為難著自己與他人。他想要聖母與情人並存，現實中卻難以和諧統合。

【延伸閱讀】神祕學觀藝術 顛覆再顛覆的月光下的狂人達利

（完整文章請看城市美學新態度）

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導嗎？點選瘋設計LINE生活圈加入好友，帶你欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。