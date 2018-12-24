手殘拍不好　IG攝影師幾招讓你用手機拍出專業耶誕跨年照

記者邱倢芯／綜合報導

一年一度的耶誕節與跨年就要到了，但是男友總是手殘拍不好照，讓你感到很煩惱嗎？Apple官方貼心地邀請了四位Instagram上頗具人氣的攝影師與大家分享他們iPhone XR鏡頭下的節慶氛圍，以及一些拍攝上的小撇步，讓大家可以用手上的iPhone為最親愛的家人朋友留下美好的回憶。

曾彥樺 / River Ts.，Instagram作品：https://www.instagram.com/river.ts/

▲拍攝時不需一定要把耶誕樹完整拍進去，運用兩側一前一後的耶誕樹，做出空間感，彷彿被耶誕氛圍所包圍。（圖／@River.Ts）

▼以大範圍的色塊襯托主體。（圖／@River.Ts）

▲運用iPhone XR優異的動態補償以及Smart HDR，用低角度帶出頭上的燈光點綴，也可以進而讓被拍的人比例更修長。（圖／@River.Ts）

▼Smart HDR讓明亮對比高的環境下，人物也不會變得死黑，注意構圖水平，觀察燈飾的形狀，以廣角變形去拉出更誇飾的線條，以人潮帶出如時光隧道般的效果。（圖／@River.Ts）

謝宏奕 / HUNGYI HSIEH，Instagram作品：https://www.instagram.com/hungyihsieh/

▲iPhone XR在夜間拍攝時透過Smart HDR可以得到非常豐富層次的色彩與細節，但因為夜間攝影的關係，在手持上要比日間時候穩，小訣竅是手臂腋下夾緊、暫時屏住呼吸，然後注意來往的車輛。（圖／@hungyihsieh）

▼拍攝耶誕裝置時，建議可以選擇不直接在擺設前面拍攝，而是透過一個窗框的景，來讓畫面有不一樣的構圖跟角度，利用人像模式拍攝，讓人物跟背景分離，整個層次跟立體感大大提升。（圖／@hungyihsieh）

▲因為人潮跟裝置豐富的關係，照片的主體性不容易被凸顯，利用人像模式拍攝，前後景的燈光在景深虛化下，可以拍出夢幻又充滿耶誕氣氛的照片，小提示是記得對焦要對準在人臉上，很容易不小心對在前面或是旁邊的燈光。（圖／@hungyihsieh）

▼XR鏡頭廣角的優勢，隨手拿起拍攝的畫面就是如此豐富，耶誕樹裝置與左方樹上的燈光們，亮度非常漂亮又完整保存，不會有過亮造成的邊緣模糊或是死白狀態，用前(左方的樹)、中(耶誕樹裝置)、後(城市建築)的構圖方式拍攝，整張完整呈現信義區的耶誕氛圍。（圖／@hungyihsieh）



阿余 / Yu，Instagram作品：https://www.instagram.com/jetsoyu/

▲iPhone XR的單鏡頭在拍照時雖然沒有XS的雙鏡頭來吃香，但是在光圈1.8的加持下 等效焦距26的小廣角鏡頭，在拍景的方面也毫不遜色 在拍攝上只要注意上下左右線條的變形，在夜晚也是可以拍出細節不錯的場景照。（圖／@Yu）

▼如果等效26的焦段在拍攝喜歡的場景上有點吃力，不妨可以參考一些可以將鏡頭擴充成大廣角的外掛配件，可以使在街拍上有更多的題材，iPhone XR在選擇配件上有許多第三方選擇。（圖／@Yu）

▲在拍攝喜歡的物件上 ，許多人會有想要主體在景身上更突出的感覺，這時不妨多嘗試靠近物體拍攝，會有更多意想不到的效果。（圖／@Yu）

▼在拍攝遠方的廣角場景時，第三方外掛鏡頭可以幫上許多忙，這時候要注意邊角有些人物已經變形，試著嘗試將手機前後傾斜，注意角落的變化。（圖／@Yu）

Tristen Huang，Instagram作品：https://www.instagram.com/tr1st3n/

▼雖然iPhone XR的人像模式只能拍人，但我就是不放棄使用人像攝影。再加上可以手動對焦的App後，就可以拍出自己要的照片了。（圖／@Tristan Huang）