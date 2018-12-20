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陸軍21砲指部爆弊案！年輕士官「2年偷500萬」害死長官

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國軍漢光31號演習,飛彈,復仇者飛彈（圖／記者陳明仁攝）

▲陸軍21砲指部防空營驚傳重大弊案，多人遭記過調職。（圖／資料照）

社會中心／綜合報導

陸軍六軍團21砲指部驚爆重大貪瀆案！防空營王姓預財士疑似涉賭需要周轉，竟利用職務之便私刻主官印鑑，還盜領伙食費超過500萬，時間長達將近2年，直到今年廠商登門討款，全案才曝光。軍方調查後，今年11月20日將王男撤職移送桃園地檢署偵辦，包括連、營級主官等相關違失人員則一律調職懲處。

據了解，王姓士官年僅20多歲，在21砲指部防空營擔任預財士，平時定期給食品廠商匯款、記帳，一年管理至少1400萬元以上的經費。但他沉迷線上簽賭，短短一年就欠下百萬賭債，偏偏薪餉又不足還債，最後竟把歪腦筋動到主官印鑑上，直接盜刻連長、營長及輔導長等人官章，再拿國庫支票到銀行取款花用、還債。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲王姓預財士欠下一屁股賭債，2年來盜走部隊500萬元伙食費。（圖／記者周宸亘攝）

食品廠商遲遲收不到貨款，先後和簽賭集團成員到營區要錢，才使這起貪瀆案在今年11月曝光。後經單位行政調查後，發現王員不僅連兩年帳目不清，還涉嫌私刻主官印鑑、盜走全營500多萬元伙食費。王姓士官眼見紙包不住火，趕緊向部隊道歉，允諾賠償損失，但仍被撤職移送法辦。

陸軍高層得知震怒，下令將王員所屬單位營長、連長、輔導長及主計科長等人調職，上至指揮部下至營級都也逃不過懲處，分別核予申誡乙次至記過二次不等。六軍團指出，本案依照「刑懲併行」原則，已將王員撤職，後續將援引為案例宣導，要求各級單位落實財務輔導檢查，以杜絕纇案再次發生。

陸軍六軍團21砲指部是野戰砲兵部隊，又名「金鷹部隊」，下轄3個防空營皆配備復仇者防空飛彈，是戰時火力支援的重要角色，肩負北部地區野戰防空及重砲戰備重任。

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關鍵字：國軍,弊案,伙食費

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