「捏臉」正夯　美圖秀秀APP推AI動漫化身功能

記者邱倢芯／綜合報導

捏臉APP夯到爆，在ZEPETO引領出捏臉風潮之後，美圖秀秀APP也研發出全新AI「動漫化身」，突破硬體設備限制，用戶只要打開美圖秀秀並拍下正面自拍照，AI就會識別用戶當下樣貌，隨著用戶表情變化、穿著打扮，客製專屬的Q萌的二次元風格動漫化身。

事實上，無論是ZEPETO或是美圖秀秀，都不需要像是Memoji、Animoji一樣，只能用特定的手機才能捏出虛擬化身。

美圖影像實驗室(MTlab)表示，這次推出的動漫化身功能，囊括了人臉檢測、人臉特徵點檢測、人像分割、AR擴增實境等多項AI技術。並透過118個人臉特徵點的定位，動漫化身功能在任何情況下都能進行即時、穩定準確的人臉分析。

▼美圖秀秀AI動漫化身功能，在任何情況下都能進行即時、穩定準確的人臉分析。（圖／記者邱倢芯攝）

人像分割技術透過分析輪廓、遮擋關係、顏色、材質、形狀等把圖片劃分成若干互不交迭的區域，並且依據真實場景，精確分割人體、皮膚、頭髮、五官等區域。同時透過髮型、服飾及配飾辨識的技術，可以區分6種膚色、10種臉型、20種配飾、上百種髮型、上千種五官類型、上萬種衣服顏色、及頭髮顏色，讓動漫形象與真實人像特徵，除五官人臉辨識外，用戶造型也具有極高吻合辨識度，最後透過AR擴增實境技術，實現虛擬世界和真實世界的即時互動。

除了拍照之外，動漫化身也支援即時錄影，切換到「影片」並長壓錄影鍵即可錄製10秒短片，用戶可選擇原聲或變聲錄音、或是添加其他內建音效，增添動漫化身短片趣味性；另外，還有「動態貼圖」功能讓用戶錄製不超過5秒、專屬自己的動漫形象動態貼圖，可以變成Facebook和LINE動態大頭貼。

美圖秀秀的新功能還能提供4步驟的動漫化身創意玩法，若搭配貼紙功能的「自定義貼紙」，就能讓Ｑ版的自己與現實的自己互動，也能和朋友或另一半在照片進行有趣的互動。

[Step 1] 先拍完自己的動漫化身，接著打開《美圖秀秀》點選「美化圖片」，選擇一張照片作為背景底圖。

[Step 2] 點選「貼紙」，接著點選剪刀圖案的「自定義貼紙」，匯入你的動漫化身。

[Step 3] 欲保留的區域以「畫筆」保留，會呈現紅色區塊；反之，欲刪除的地方使用「橡皮擦」擦除。

[Step 4] 將動漫化身變成自定義貼紙後，就可以自由編輯大小、旋轉、透明度等。

▼美圖秀秀新功能能讓Ｑ版的自己與現實的自己、朋友或另一半在照片進行有趣的互動。（圖／記者邱倢芯攝）