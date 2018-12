【廣編】歌壇東方不敗張清芳出席嬌蘭記者會宣揚美麗價值

圖、文/嬌蘭提供

為了呼應「蘭鑽系列Orchidée Impériale」的產品精神,法國嬌蘭隆重邀請台灣歌壇天后張清芳女士,出席將於2019年1月上市的「蘭鑽極致濃縮精華」上市媒體發佈會-以美麗之名(In the Name of Beauty),藉由其成就地位、人生智慧、品味涵養,宣揚真正美麗的定義與價值,並闡述自己如何身體力行,打造美麗人生。

法國嬌蘭台灣區總經理高玉如表示:蘭鑽作為嬌蘭最頂級的護膚產品系列,一直以來致力於提供給女性更健康、更美麗的生活,同時不斷更新護膚科技及珍稀蘭花成分,提供女性消費者最全方面的護膚功效及最奢華的使用感受,可以說頂級保養系列中的『東方不敗』,而張清芳女士作為台灣最具代表性的影視名人,可以說是所有品牌都夢寐以求的活動嘉賓,這次有幸能邀請有『歌壇東方不敗』之稱的張清芳女士現身站台,實屬品牌榮光。

張清芳女士也分享美麗真正的定義:「真正的美麗不只是外表,要從靈魂及精神開始,當妳歷練人生的酸甜苦辣、嚐過人生千百滋味後,妳會變得成熟、有智慧、會變得更強大,然後懂得愛自己進而關懷別人,不管是自己的人生規劃,對家庭、對朋友、對社會,都會更周慮、更慷慨,我覺得這才是真正的美麗!」