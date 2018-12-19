【廣編】歌壇東方不敗張清芳出席嬌蘭記者會宣揚美麗價值

圖、文／嬌蘭提供

為了呼應「蘭鑽系列Orchidée Impériale」的產品精神，法國嬌蘭隆重邀請台灣歌壇天后張清芳女士，出席將於2019年1月上市的「蘭鑽極致濃縮精華」上市媒體發佈會-以美麗之名(In the Name of Beauty)，藉由其成就地位、人生智慧、品味涵養，宣揚真正美麗的定義與價值，並闡述自己如何身體力行，打造美麗人生。

法國嬌蘭台灣區總經理高玉如表示：蘭鑽作為嬌蘭最頂級的護膚產品系列，一直以來致力於提供給女性更健康、更美麗的生活，同時不斷更新護膚科技及珍稀蘭花成分，提供女性消費者最全方面的護膚功效及最奢華的使用感受，可以說頂級保養系列中的『東方不敗』，而張清芳女士作為台灣最具代表性的影視名人，可以說是所有品牌都夢寐以求的活動嘉賓，這次有幸能邀請有『歌壇東方不敗』之稱的張清芳女士現身站台，實屬品牌榮光。

張清芳女士也分享美麗真正的定義：「真正的美麗不只是外表，要從靈魂及精神開始，當妳歷練人生的酸甜苦辣、嚐過人生千百滋味後，妳會變得成熟、有智慧、會變得更強大，然後懂得愛自己進而關懷別人，不管是自己的人生規劃，對家庭、對朋友、對社會，都會更周慮、更慷慨，我覺得這才是真正的美麗！」