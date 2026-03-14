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伊朗擬放行荷莫茲海峽油輪！　提1條件：改採人民幣結算

▲▼數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

▲數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據CNN報導，伊朗政府正考慮在特定條件下，放行有限數量的油輪通過全球能源大動脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。然而，德黑蘭當局提出了一項關鍵前提，就是通過該海峽的油輪，其原油貨物必須改以人民幣進行結算。

伊朗擬定油輪管理新計畫　改用人民幣結算

一名伊朗高級官員向CNN透露，德黑蘭目前正著手制定一項新計畫，旨在重新管理通過荷莫茲海峽的油輪流量。在該計畫的研議階段中，德黑蘭考慮允許部分油輪通行，但開出的條件是原油交易必須脫離美元，改採人民幣。

目前國際原油市場幾乎全數以美元交易，唯獨遭到國際制裁的俄羅斯石油是以盧布或人民幣結算。

雖然中國近年來持續發揮影響力，試圖推動以人民幣購買石油，特別是針對沙烏地阿拉伯等國，但目前美元仍是全球主要儲備貨幣，人民幣在國際市場的普及程度仍有落差。

海峽局勢推升全球油價　聯合國警告人道衝擊

由於荷莫茲海峽扮演全球能源供應的關鍵角色，市場對該地區局勢的焦慮感日益劇增，已將全球油價推升至2022年7月（即俄羅斯入侵烏克蘭後的夏季）以來的最高點。

聯合國於13日發出嚴正警告，強調一旦船隻在海峽的通行受阻，將對國際人道救援造成「巨大影響」。

聯合國負責人道事務的副秘書長弗萊徹（Tom Fletcher）指出，「一旦船隻停止通過該海峽，後果將迅速擴散。」他補充表示，屆時糧食、醫藥、化肥等關鍵物資的運輸將變得極其困難，運送成本也將大幅飆升。

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